【新冠肺炎】台灣「三倍券」開始領取購買　付1千元變3千元

受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，台灣行政院早前推出「三倍券」以刺激消費，並於周三（15日）起開始領取購買。 行政院發言人丁怡銘表示，截至當天晚上10時止，已有247.3萬份「三倍券」被領取購買。

「三倍券」實體紙本可到郵局及超商超市預購後領取，為5張200元及4張500元。（聯合新聞網）

據了解，「三倍券」實體券最小面額為200元（人民幣．下同），民眾只需要支付1000元，就可領取購買總值3000元的「三倍券」，規劃自今年7月15日起使用至12月底。「三倍券」每人限領一次，並須具台灣身份、取得居留許可的外籍或陸籍配偶，中低收入戶等弱勢社群更會獲政府直接匯入1000元現金，以便他們領取購買「三倍券」。

「三倍券」共有4種形式，分別為實體紙本、電子支付、電子票證、信用卡。實體紙本可到郵局及超商超市預購後領取，為5張200元及4張500元。其餘3種形式均是累積消費3000元後再回贈。不過，「三倍券」規定不可用於電商網購、繳稅、儲值、罰款、規費、菸品、保單、股票、國民年金、信用卡費、禮券。

值得一提是，「三倍券」最初規定不得換現、找零、儲值，結果惹來由於面額不小對小攤商而言難以適用的質疑。行政院其後表示，商家可彈性為使用「三倍券」的民眾提供找零，但民眾不能強制要求找零。

行政院推出「三倍券」以刺激消費。（聯合新聞網）

事實上，台灣此前已有五輪措施復甦經濟，包括有國旅住宿補貼2000元、客庄旅遊券800元、可看電影表演買書的「藝fun券」600元、可看球賽買運動用品的「動滋券」500元、可買農特產的「農遊券」250元。民眾全部領到或幸運被抽中，連同「三倍券」將可共獲得7150元。此外，台北市的長者和高中職學生，因有獲得市府加碼的1000元補貼，最高可領到8150元。

（綜合報道）