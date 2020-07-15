【新冠肺炎】台逐步對陸解封　首先開放百名兩歲以下陸配子女入台

台灣和大陸新冠肺炎疫情均已緩解，而台灣自6月下旬起已陸續鬆綁邊境管制，但陸籍相關人士在台灣當局的「防疫考量」下，始終遭拒於台灣門外。不過，如今陸配子女終於有望分批、逐步返台。 台灣流行疫情指揮中心指揮官陳時中7月15日宣布，自7月16日起將逐步開放滯陸的陸配子女入境台灣，不過首批僅限年齡兩歲以下，持台灣居留證的陸配子女，在有人陪同下申請入境返台。 陳時中表示，政策方向上會在防疫和人道考量下「分批、逐步」讓陸配子女返台，但開放的時程，「沒有既定時間表」。

被台灣陸委會主委陳明通以「小明」代稱的「陸配子女」，自2月6日就因台灣暫緩陸籍人士入境而遭拒於門外。目前滯陸的陸配子女，主要是在農曆春節時赴大陸探親，在台灣有居留權的陸配前婚生子女，或台灣人在大陸所生之子女，他們多在台就學、生活多年，只是尚未取得台灣戶籍。

為爭取滯留在大陸的子女返台團聚、就學，「台灣滯陸孩童父母自救會」在2020年7月14日赴台總統府前陳情，盼台灣政府儘快開放其子女入台。（許陳品／多維新聞）

台灣陸委會在2月11日曾在人道考量下，決定有條件開放在台有居留權的陸配子女返台，讓他們能與台灣家人團聚。不過，因台灣民間的輿論反彈，對此表示不滿，台灣當局隨即在2月12日撤消該決策。台灣衛福部長陳時中當時更在記者會上表示「國籍沒選台灣，自己承擔」。時隔近半年，台灣當局終於表明，在方向上要分批、逐步放寬陸配子女返台。

陳時中在7月15日台灣例行的疫情記者會上宣布，自7月16日起將逐步開放陸配子女入境台灣，首批開放的對象是兩歲以下持有台灣居留證的陸配子女。陳時中表示，陸配子女在父母或有符合入境資格的第三人陪同下，可申請入境台灣，陸配子女及陪同入境者返台後需居家檢疫14天。

陳時中指出，如今要逐步開放陸配子女返台，不是突然的決策，他在兩週前就曾提及，台灣對陸籍相關人士的開放「快了」，這是第一步。

台灣防疫指揮官、台灣衛福部長陳時中表示，優先開放兩歲以下陸籍子女入境台灣，是否擴大開放待觀察、評估，方向上是採逐步開放。（台灣流行疫情指揮中心供圖）

對於台灣未能全面開放陸配子女返台背後的考量，陳時中表示，還是考慮到中國大陸的「疫情不明」，但他也坦言這部分的考量比較小，主要是考量陸配子女有一定的數量，而台灣陸委會在謹慎、穩健的腳步，希望不要節外生枝下，決定讓陸配子女分批入境台灣。

陳時中表示，首批符合入境資格的陸配子女約100人左右，實際數字在台灣陸委會手中。他說，目前對陸配子女返台的政策方向，會是根據防疫需求和人道考量逐步放寬，但其他陸配子女何時能返台，目前仍是「沒有既定時間表」。

為何首批優先開放兩歲以下的陸配子女返台，陳時中在記者會結束後，進一步回應台灣媒體表示，考量的原因之一，還包括他們還沒有選擇戶籍，「未來有可能是我們的國人」。

台灣流行疫情指揮中心發佈的聲明指出，現階段的防疫與人道還很難兩全其美、無法讓所有人滿意，還請各界諒解，下一步會針對實施情況與疫情，再評估是否有調整空間。