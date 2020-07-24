高雄市長補選｜李眉蓁涉論文抄襲　江啟臣：盼其「勇敢面對錯誤」

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁的碩士論文遭爆料高度抄襲，96%的內容全是抄自其他學術著作。 國民黨主席江啟臣在7月23日中午時分，通過Facebook粉絲專頁表示，無法接受學術抄襲，他支持李眉蓁「勇敢面對錯誤」。

圖為高雄市長補選號次抽籤7月15日上午在高市府鳳山行政中心大禮堂舉行，國民黨參選人李眉蓁（前中）抽中3號，與國民黨主席江啟臣（前左）、前新北市長朱立倫（前右）一同受訪。 （中央社）

出身東吳大學政治系教授的江啟臣說，身為學術工作者，他無法接受學術抄襲。不論是過去在擔任教職，或是現在擔任立委、黨務領導者，這樣的標準從來沒有變過；身為政治工作者，誠信是無法妥協的標準，他支持李眉蓁果斷勇敢面對年輕時的錯誤。也期待所有的政治工作者，以同樣的標準自我檢視。他稱，從李眉蓁的論文事件，應該以此為基礎，討論台灣高等教育、在職專班目前的困境與問題，只有面對問題，才能解決問題，繼續往前走。

至於李眉蓁，則在7月23日於其競選總部發表聲明，針對論文事件造成母校國立中山大學的傷害等進行道歉，同時也宣布放棄碩士學位。不過，她也仍然繼續自己的造勢行程，選舉活動看似未受論文風波所影響。

此外，時代力量也於7月23日爆料稱，國民黨立委鄭正鈐在擔任議員期間，於中華大學取得博士學位的論文，是違法抄襲的產物。時代力量立委黃國昌抨擊，鄭正鈐用如此方式取得學歷，在台灣立法院質詢台教育部、監督高等教育，都不會臉紅嗎？黃更將炮火指向江啟臣，稱既然江已表態「無法接受抄襲」，接下來國民黨應以何種標準，處理鄭正鈐的違法抄襲案？

遭指論文抄襲的鄭正鈐發聲明駁斥，指他和該位同學是同一個指導老師、同一個研究計劃、引用同一個數據，這很正常。他稱，他和該位同學是同一個指導老師，同一時間做同一個研究計劃，引用同一個數據，但兩人的博士論文切入點還是有些差別，基本上他是直接對老師，雖然黃國昌質疑該位同學早他一年度，但他基本上是對老師，實際上和該同學是同一學年畢業，要抄也抄不到，這在研究計劃裏面應該算很正常。

對此，中華大學表示，依作業程序，若收到正式指控，學校將成立委員會，並進入學術倫理審查機制，將論文送校外專業領域公正學者審查，一切攤在陽光下檢視。