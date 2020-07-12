【高雄市長補選】柯文哲評陳其邁：人沒問題　問題在民進黨體制

高雄市將於8月15日進行市長補選，藍綠白三方候選人正全力拼選情。雖然被外界認為這是一場「穩贏」的選舉，但民進黨候選人陳其邁依舊不敢大意，除了每天勤跑行程外，更於7月12日正式啟用「競選總部」。陳其邁於競選總部致詞時自信表示，他是實現台總統蔡英文對高雄承諾的「最適合人選」。

在正式啟用競選總部前，陳其邁本次的競選幹部們特別聚再一起並且合影。（陳其邁競選團隊）

陳其邁競選團隊於今（12）日在高雄市左營啟用本次選舉的競選總部，除了名譽主任委員、前行政院長張俊雄、榮譽主委、民進黨立委管碧玲、本次選舉主委許立明與總幹事兼民進黨高雄市黨部主委趙天麟之外，多位高雄立委李昆澤、許智傑、劉世芳也特別來現場支持陳其邁，一展民進黨大團結氣勢。

陳其邁表示，從2018年他於高雄市長選舉敗選之後，高雄已經經過一年多紛擾的日子，而8月15日就是「我們重開機的日子」、「讓高雄重新能夠贏回屬於我們高雄人的日子」，他更相信經過這一年多來，高雄市民已經用選票證明自己就是這座「城市的主人」，補選日之後，高雄將大步邁向國際城市，並大幅提升該地的重大建設與產業經濟就業。

陳其邁也感謝這場選戰的參與者，不管是「藍、綠」，他也指出，經過2018年九合一選舉的挫敗後，將會以更謙卑的心情、更努力的態度、更堅定的勇氣來贏回市民對他團隊的信賴，更相信未來高雄必定成為帶領所有台灣人邁向美好的偉大城市。對此，陳其邁也宣示，「準備好了」，願意以自己的生命打拼，讓高雄與台灣更好。

除了陳其邁正式啟用「競選總部」，代表民眾黨出征的高雄市議員吳益政亦將於12日下午舉辦「競選總部」成立大會，屆時台北市長柯文哲也將出席拉抬吳益政人氣。面對媒體詢問綠營有人喊出「票投陳其邁，教訓柯文哲」，兼任台灣民眾黨主席的柯文哲則於12日上午表示，民主政治還是要有互相監督，他也可以口號改一改，「票投陳其邁就是懲罰自己」，即便個人覺得陳其邁這人沒有什麼問題，但陳其邁就代表那「體制」，體系才是問題。