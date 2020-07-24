學生也會看兩岸情勢　台高校碩博班招陸生大減7成

兩岸關係近年趨冷，而今年新冠肺炎疫情下更進一步惡化，這也影響到教育界。近日台灣高校博碩士班的陸生預分發放榜，今年僅670人，相較去年大減74%。 對此，台北商業大學校長張瑞雄就指，最近兩岸關係那麼糟糕，陸生也會看情勢。

台灣7月22日才宣布解禁應屆陸生返台，然而過程中飽受政治考量批評。圖為2020年6月5日，台灣「境外生權益小組」前往台教育部前陳情。（許陳品／多維新聞）

4月9日大陸宣布暫緩陸生赴台，讓當時台方的陸生聯招會措手不及。經過緊急斡旋，大陸同意今（2020）年台校大學部應屆畢業陸生可申請台校碩班、台校碩班畢業陸生可申請台校博班。至於大陸高中畢業生今(2020)年完全無法赴台。

近日台灣高校碩博士班招收陸生的「預分發」放榜，這是「先非正式發榜讓有意就讀的考生登記」，如果正取生未登記再讓備取生遞補，以免浪費招生名額，但今年絕大多數校系都是零備取。由於7月28日才會正式發榜，預料屆時陸生錄取人數會再下降。

今年台高校博士班招陸生有63校釋出371名額，但僅30校招到77人，用掉20.8%招生名額。至於碩士班，今年有88校釋出1129個名額，預分發僅47校招到593人，用掉52.5%招生名額。相較去年博碩士班預分發有2523人，今年僅670人，大減74%。

博士班招陸生過去3年預分發都招到逾300人，達到招生名額的8、9成；尤其去年釋出367個名額，結果正式分發361人，用掉招生名額的98％，成績空前地好，讓不少大學校長獲得鼓舞，不料今年博士班招陸生只預分發77人。台北商業大學校長張瑞雄就表示，最近兩岸關係那麼糟糕，「學生也會看情勢」。

陸生返台推動組7月23日表示，許多陸生考慮返台隔離檢疫的費用動輒4萬新台幣起跳，不少人選擇以線上方式辦理畢業。（陸生返台推動組供圖）

另一方面，拖延多時的陸生返台解禁，台灣中央流行疫情指揮中心終於在7月22日宣布開放應屆畢業陸生返台完成學業，然而「陸生返台推動組」7月23日表示，許多陸生考慮返台隔離檢疫的費用動輒4萬新台幣起跳，不少人選擇以線上方式辦理畢業。

同時，有意願返台的陸生也面臨另一難題，根據台教育部規定，目前學校不得作為檢疫場所，返台陸生必須自行找到合格的檢疫旅館。但據教育部數據，光是應屆畢業陸生就有3041人，而指揮中心提供給教育部的檢疫旅館僅500床，要趕在下次開學前返台有相當難度。