【新冠肺炎】首度涵蓋陸生　台灣開放所有應屆畢業境外生申請入境

台灣遲未開放陸生入境就學引發爭議，最高學府台灣大學周一（20日）發表官方公開聲明，指大陸近兩周新增確診案例較日本、新加坡和澳洲為低，從防疫及感染風險的角度都沒有繼續禁止陸生返台之必要，還強調開放陸生「宜快不宜遲」。 及至今日（22日）下午，台教育部在疫情指揮中心記者會上宣布，是日起開放所有國家和地區的應屆畢業生優先申請返台，包括陸生在內。 不過有畢業陸生就向《香港01》表示，目前各校課程都已結束，此時開放畢業生回台隔離14日，主要目的其實就是讓他們收拾行李回鄉。

台灣大學日前公開呼籲政府開放陸生入境。（洪嘉徽攝）

台教育部政務次長劉孟奇指出，台灣於6月17日首度開放19個低風險、中低風險國家或地區境外生來台，所有入境的境外生從登機入境到機場櫃枱報到、上防疫專車、入住防疫旅館等程序都已逐步上軌道，防疫也做得很好。

他宣布，今天起再放寬至所有國家和地區的應屆畢業生申請返台，總人數約3533人，包括被台大等校點名要求的陸生。校方可依規定向教育部提出入境申請，但所有學生必須依規定在防疫旅館、檢疫場所完成14天居家檢疫，未來將視檢疫狀況再依序放寬其他在學學位生、新生入境台灣。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則坦言，風險國家名單仍不斷變動，不確定性太高，單以此決定開放哪些境外生來台，不全然公平，因此決議只要把防疫措施做好，就可先開放應屆畢業生來台。

往年7月已是畢業陸生離台之時，今屆畢業陸生則於7月底得以返台。（資料圖片）

課都已上完 畢業陸生：返台目的是收拾行李

有今屆畢業的陸生向《香港01》記者表示，畢業陸生往年簽證（多次入出境證）效期通常是到10月，惟校方必須向移民署通知各陸生準確的畢業時間，陸生在畢業後1個月內將持有的多次證換發為「單次出境證」並離台，實際的離台限期通常落在7月或8月。但今年教育部因應疫情，豁免了上述通知，他們便可於10月多次證效期屆滿前，才換發單次證離台。

不過該名陸生亦直言，現時各校未能返台的畢業陸生，早已透過網絡完成所有學業，此刻獲准返台並隔離14日，主要目的就是讓他們得以收拾行李回家。但他亦表示，這也是陸生與老師和同學告別、拍畢業照的機會，甚至可以策劃一個環島遊。對於少數在台繼續升讀碩博班的畢業陸生，則終於可返台準備升學有關事宜，包括更新簽證及搬屋等。