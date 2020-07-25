被指炒作股票獲利2.9億　上海商人任國龍被台調查局列外逃通緝犯

大陸房地產公司上海龍峰企業董事長任國龍，被指控與台商鄭文逸，在2016年炒作台灣老牌家電產品公司大同公司股票並獲利超過11億元（新台幣．下同，約合2.9億港幣）。 任國龍至今尚未到案，6月時已遭台北地檢署通緝，法務部調查局近日更將其列為外逃通緝犯加強查緝。

大同公司是台灣老牌家電產品公司，惟近年屢陷入經營權之爭使形象重挫。（資料圖片）

台媒《中央社》報道，任國龍與鄭文逸於2016年7月及8月期間，共同謀議炒作大同公司股價獲利。任國龍以地下通匯及境外轉帳匯款兩億港元予鄭文逸，並隱匿其陸資身份，佯裝是港資大量買進大同公司股票，拉抬大同股價。大同公司董事會在2017年5月11日改選，股票停止過戶日為3月13日。惟鄭文逸一方面對外佯稱爭取經營權，同時不再繼續持股及辦理登記參加股東大會，在停止過戶日前，趁股價高位時將證券帳戶內股票大舉賣出牟取暴利，憑此獲利11.14億元。

北檢此前已先行起訴鄭文逸。（資料圖片）

據了解，北檢此前已先行起訴鄭文逸，案情指鄭文逸多年前返台後設立「龍峰國際公司」，看中擁有價值億元以上土地資產的大同公司，而其股價長期在6元以下低位，遂計劃引陸資介入，令股價在2017年2月一度升至最高20.65元。鄭文逸到案後供出炒股資金來源，就是獲得任國龍借出巨額款項。

（綜合報道）