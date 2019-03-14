廣西商家騙老人買保健品　百元貨賣四千元　送號稱李嘉誠公司股票

「3．15消費者權益日」將至，據澎湃新聞報道，近日，廣西柳州市場監管局公布了部分消費維權案例。其中有商家將一百多元（人民幣．下同）的保健品氨基酸片，賣到近四千元，還騙老人們買保健品就送李嘉誠旗下公司股票。據悉，因虛假宣傳，涉事商家已被處罰款。

涉事商家舉行講座宣傳保健品，聲稱買一盒氨基酸片就送香港富豪李嘉誠旗下公司的股票。（影片截圖）

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根據執法人員介紹，涉事商家舉行講座宣傳保健品，聲稱買一盒氨基酸片送港股「瑞年國際」800股，並稱「瑞年國際」是香港富豪李嘉誠旗下的公司，可以代持股票。還說如果牛市一到，可以得到10倍或20倍的增長，這樣就代表之前買的氨基酸片相當於「贈品」。但根據資料顯示，「瑞年國際」並非李嘉誠旗下企業。

據悉，涉事商家通過「贈送李嘉誠公司股票」為噱頭，吸引了不少老人來聽講座，幾天內已經銷售了40萬元上片，有人甚至一口氣花了將近4萬元買下10份保健品。

該商家最終被認定存在虛假宣傳，執法人員對其處以罰款6萬元的處罰。惟事件在網絡傳播後引起熱議，不少網民認為對涉事商家處罰太輕：