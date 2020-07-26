紀念「大二膽戰役」70周年　馬英九：祈願兩岸永無戰事

兩岸和平數十年，擁有戰爭回憶的人群逐漸凋零。7月26日，馬英九前往金門大膽島、二膽島紀念「大二膽戰役70周年」，緬懷官兵浴血奮戰，並期盼社會珍惜得來不易的和平，祈願兩岸永無戰事，台海不再重陷危機。

馬英九前往當地紀念「大二膽戰役70周年」，呼籲台灣社會珍惜和平。（Facebook@馬英九）

綜合台灣《中國時報》等媒體報道，面積僅0.79平方公里的大膽島距離金門本島約12公里，但距離大陸廈門僅4.4公里，與相距約800公尺的二膽島有「前線中的前線、離島中的離島」之譽。

報道稱，1950年7月26日夜，共軍對大、二膽島發動炮擊和登陸行動，「國軍以225團第1營不到300人的兵力，對抗700名登陸大膽的共軍，最終以擊斃共軍300餘人，生俘200餘人落幕，締造國軍戰史上著名的『大二膽大捷』。」

馬英九於7月26日偕金門縣長楊鎮浯和戰士遺族代表登島憑弔，在紀念碑前獻花致敬，並走訪島上據點和「三民主義統一中國」心戰牆壁等景點。

馬英九指出，大二膽戰役以國軍大捷結束，蔣介石接獲捷報喜極而泣說道「我們全勝，台灣安全了」。它與古寧頭、登步島系列戰役的全勝，增加政府守護台灣的信心，美國也改變原先靜待塵埃落定的甩手政策，派遣第七艦隊協防颱灣，並陸續簽訂中美共同防禦條約和台灣決議案，讓台灣得以在安全、安定環境下，推動包括民主選舉、三七五減租、公地放領等政經改革和軍事防衛工作。

馬英九強調，大二膽戰役是一場小型的戰役，但它卻帶來很大的影響和作用，不但讓共軍從此打消佔領金門的念頭，也奠定日後823炮戰勝利的基礎。

針對蔡英文政府7月25日已提前由陸軍司令陳寶餘登島紀念一事，馬英九也表示，過去一定是當天舉辦，蔡政府的作法只能說是「超前部署」。他認為，其實在一起又何妨，更能凸顯前、後任總統重視台灣安全的心思一致，不要把馬英九當「心魔」才好。

馬英九說，去年823炮戰紀念日，他和蔡英文都來了，還在太武山碰面，「這不是很好嗎？」大家一起來，更能表示對國軍的支持。

兩岸戰事只剩書本上的文字，親歷者大多凋零，對於戰爭與和平，台灣社會似乎有著盲目的樂觀。圖為大膽島上「島孤人不孤」的標語。（Facebook@馬英九）

與此同時，馬英九也在個人臉書（Facebook）貼文表示，過去的殺戮戰場，如今已成為國民旅遊新亮點，島上的「三民主義統一中國」心戰牆，更是陸客在海上遠眺金門的必看景點。

他說，「雖然戰爭已經遠去，但我們永不忘懷昔日國軍以生命與鮮血保衛台灣的功績，要更加珍惜得來不易的和平，勿讓台海再陷危機，祈願兩岸永無戰事」。