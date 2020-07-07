港版國安法｜馬英九稱台國安法不遑多讓　游錫堃斥馬「完全錯誤」

馬英九日前在接受媒體訪問時，談及港版國安法，他指台灣也有國安五法與《反滲透法》，並稱「蔡政府對台灣的國安法也不遑多讓」。 對此，台灣立法院長游錫堃於7月7日受訪時表示，馬的認知完全錯誤，他現在應該要少講話。

游錫堃7月7日接受台資深媒體人周玉蔻專訪。談到馬英九對國安五法等的批評，游錫堃除了質疑馬英九認知「完全錯誤」之外，更認為馬應該要身懷「悲天憫人」的胸襟，多關心港人前途，並多看國際新聞。他說，美國自己在5月22日都以戰略報吿的形式指出，美國過去40年的對華政策犯下了重大錯誤。

游錫堃表示，台灣進行國安立法都是為了要防範中共滲透，以避免「台灣成為香港」。（《周玉蔻嗆新聞》）

至於國安五法，游錫堃稱，這些立法都是為了要防範中共滲透，以避免「台灣成為香港」。

針對游錫堃的相關批評，馬英九辦公室7月7日發佈聲明表示，港版國安法爭議，完全不能掩蓋蔡政府假藉國安之名，打壓國民自由人權、破壞民主法治的種種劣迹，專制政權可議可惡，號稱「民主」的蔡政府卻有類似作為，豈不是更離譜？

聲明還表示，認同游錫堃要馬英九多看國際新聞、多多了解國際，也盼望游錫堃能以身作則，帶頭向社會示範，培養自身了解國際局勢的能力。聲明還談及近期台灣和索馬里蘭互設代表處，並建議游錫堃可以到「零邦交」的索馬里蘭訪問，多多了解國際，去體會一下一個不被國際社會承認的國家是什麼滋味，回來跟大家分享。

馬英九辦公室還指，蔡政府2019年增修的《國安五法》，其中不乏侵害人權、甚至「因人設罰」的爭議，沒有具體犯行、未組織不法者，都可能受罰，這豈是民主法治國家所當為？任何人或團體都可能因「反滲透法」被扣上勾結「境外敵對勢力」的罪名，根本是掌權者用來羅織政敵或人民入罪的工具。