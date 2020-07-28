傳台遭美施壓將數十億軍購結餘用盡　台國防部：一定報繳國庫

台灣陸軍採購30架阿帕契AH-64E攻擊直升機的「天鷹專案」近期即將結案，傳有新台幣數十億元的結餘款項，美軍透過美國在台協會（AIT）要求，以延長在台技術協助和技術代表留台等方式，將餘款用盡，建議台軍方不須繳回國庫。 對此，台國防部採購室代主任鄭文正今日（28日）上午在記者會上表示，美方退匯的軍購結餘款一定要報繳國庫，不能作其他用途。

圖為台軍從美方採購的阿帕契直升機。（資料圖片）

據台灣聯合報報道，針對天鷹專案結餘款，傳出台灣陸軍依財政作業規定必須繳庫為由，與美方相持不下，承受巨大壓力。台國防部對此特別下達政策指示，強調陸軍「天鷹專案」目前已核定結案，未來完成結算後的餘款，均會依照規定報繳國庫。

鄭文正今日在記者會上解釋，軍購餘款是指軍購專案依與美方簽署發價書將金額匯到美方後，在專案結束後，美軍會作一結算，會有一個確定要支付的金額，中間的差額若有餘款，須退回台灣。

他表示，依國防部規定，只要是退匯的餘款，須全數報繳國庫，不會作其他運用。至於美方是否施壓？鄭文正說，台美長期合作執行軍購專案，美方對台方需求一直都很了解，雙方的溝通一直都很好。專案執行結束，美方都知道，也了解台方預算制度。

（聯合報）