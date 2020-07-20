【美台軍售】愛國者3型導彈軍購案　台國防部承認空軍有疏失

針對台灣媒體揭發本月9日，美國同意軍售高達6.2億美元的愛國者3型（PAC-3）反導彈「重鑑測案」（REPAIR AND RECERTIFICATION OF PATRIOT ADVANCED CAPABILITY-3 MISSILES）軍購案，跳過國防部，擅自向美方提出軍購案之情，違反台軍方「軍購案」以及「作業維持費」兩種不同預算匡列的規則，台國防部今日（7月20日），公開承認辦理軍購業務需求的台灣空軍司令部（下轄導彈指揮部）有缺失。

台國防部表示，因應軍事投資及作業維持，均完成整體預算規劃及核定權責劃分，嚴格管制相關軍購案對美提出需求等作業。「愛國者三型導彈」採購案於2004年完成建案，相關建案文件即已將技術服務及後勤維保等全壽期成本納入規劃。「愛國者三型導彈重鑑測案」，系該型防空武器，依據前述當年後勤維保規劃，定期料件更換與服務之採購需求，非屬延壽案。

台國防部指出，其轄下空軍司令部透過年度與美方項目管理會議確定採購項目，並編列作業維持費納入年度預算支應。但是空軍未遵程序辦理，台國防部將依現有機制嚴予要求建案籌購及後勤維保程序，並研訂相關管制作法，避免類案再生。而此案刻由美方進行知會國會程序，目前尚未完成採購作業，後續由台空軍與美方確認需求，經立法院審議並同意預算編列後，再行簽署發價書。

據了解，這次軍售案的內容，主要是針對台軍現有的愛國者3型（PAC-3）防空導彈以及導彈防禦系統，進行檢修以及重新認證，以確保其30年壽限期間的持續與可靠堪用度。公吿將檢修以及認證的導彈批次範圍，包括所有歷年來美國出售台灣的所有愛國者3型導彈，總共444枚，以及相關的雷達、射控系統等項目。

美國自從2007年開始，先後分3批次宣布對台灣出售愛國者3型導彈系統。其中2007年宣布出售3套愛國者2+型系統的性能提升方案（包含愛國者3型導彈），2008年出售4套愛國者3型導彈系統以及330枚愛國者3型導彈，而後在2010年又出售3套愛國者3型系統，以及114枚導彈。從2011年前後開始運交台灣，其中最早服役的一批愛國者3型導彈系統，服役已經接近10年，故此次公吿的整修工程將對此進行維護，據知應該在2022年開始執行。

根據台媒揭發，美國國務院日前宣布批准售台愛國者3型導彈延壽案，此案包括國防部長、空軍司令與所涉高司聯參，在美方當天對外發布前均不知情，未曾核定此案，「高階將領是在當日媒體披露軍購案後，才獲悉有這筆『軍購案』，遑論政軍高層。美方發佈後，國防部高層驚訝之餘，只好『硬吞』下去。」

台國防部軍政副部長、空軍上將張哲平表示，這是一個誤會，整個愛三不叫延壽案，在建案之初，就已經做整體後勤未來十年、二十年相關定期料件規劃，必須將技術服務跟更換納入建案文件裏面，所以他們也是按照既定的程序。當然整個建軍及後續作業維持，都是有一些完整規範，但這件事經媒體報道後，他們在之前也做了深刻檢討，這在程序上有未臻周延部分，他們也會檢討力求精進。

張哲平強調，這絕對不是像媒體所講的是「烏龍軍購案」或「沒有跟美方講好」，其他所有聯繫及作業程序都沒有問題，但有些程序必須經過放勤單位核定，這程序忽略了。預算規劃本身就有5年規劃期程，不管軍事投資跟作業維持，並不是說沒有辦法逐年編列，而是規範內要新增工作計劃書，經過國防部同意，將每年概估預算需求，放到五年施政作業費裏面，以利未來預算調節，把主要優先部分透過軍事投資或作業維持符合所需要的採購向量。