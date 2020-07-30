李登輝病逝｜蔡英文表達哀悼不捨　馬英九：歷史將有公正客觀評價

台灣前總統李登輝在周四（30日）晚間7時24分病逝，享年98歲。 總統府秘書長蘇嘉全隨後表示，總統蔡英文聞訊後表達最深的哀悼與不捨，是台灣的莫大損失。 此外前總統馬英九就讚揚李登輝對台灣民主化有貢獻，但亦提到李登輝後來政治理念有巨大轉變，「仍感念他對國家的付出，也相信歷史將有公正客觀評價」。

馬英九讚揚李登輝對台灣民主化有貢獻，但亦提到李登輝後來政治理念有巨大轉變，「仍感念他對國家的付出，也相信歷史將有公正客觀評價」。（聯合新聞網）

蘇嘉全表示，蔡英文聞訊後表達最深的哀悼與不捨，也期望家屬節哀。李登輝在台灣民主歷程上的貢獻無可取代，他的離世是台灣的莫大損失。蔡英文已指示總統府及相關部門全力協助家屬辦理治喪事宜，務使治喪儀典哀榮隆重。

馬英九辦公室的新聞稿則指，包括馬英九本人在內，台灣許多政治人物都曾是李登輝的部屬。對於李登輝的辭世，馬英九感到不捨，並對李登輝的夫人及家屬致上誠摯哀悼之意。新聞稿提到，李登輝繼蔣經國解除戒嚴、開放組黨後，進一步推動議會全面改選、總統直選，對台灣民主化有其貢獻，值得台灣人民肯定，「雖然李登輝在卸任後，政治理念發生巨大轉變，馬英九仍感念他對國家的付出，也相信歷史將有公正客觀評價」。

柯文哲稱李登輝「不管世人如何評論，他都是時代的英雄」。（中央社）

此外，台北市長、民眾黨黨主席柯文哲亦有回應，柯文哲稱李登輝在台灣歷史上最大的貢獻，「就是讓台灣走向一條沒有辦法回頭的民主之路」，並且深信李登輝對台灣歷史最大的影響，是重新塑造台灣的民族性。柯文哲又坦言，即使作為一名看盡生老病死的外科醫生，但聽到李登輝病逝的消息仍很感傷，「不管世人如何評論，他都是時代的英雄」。

（綜合報道）