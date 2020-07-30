台灣前總統李登輝病逝　享壽98歲

據台灣東森新聞報道，台北榮總今日（30日）證實，台灣前總統李登輝已在晚上7點24分病逝，享壽98歲。 今年已高齡94歲的李登輝夫人曾文惠在旁人攙扶下連續兩天前往探視，今晚家屬也都抵達醫院，陪伴李登輝到最後一刻。

據了解，李登輝生前曾罹患大腸癌，有心臟、糖尿病、洗腎等問題，2020年2月8日，李登輝睡前喝牛奶嗆到，導致不斷咳嗽，緊急送進台北榮民總醫院接受治療及觀察，後來確診感染肺炎，一直未出院。

台灣網絡周二（28日）傳出其病危消息，醫院門外晚間起有大批記者守候。針對李登輝的死訊，醫院方面一度只表示狀況確實不佳，但對詳情避而不談；李登輝作為精神領袖的政黨台灣團結聯盟周三（29日）凌晨於Facebook發聲明，稱病逝是假消息，他仍然在醫院接受治療。

台灣總統蔡英文也數度到院探望，28日一早也再次和副總統賴清德、行政院院長蘇貞昌一起前往醫院探視。

李登輝夫婦與蔣經國（右一）。（網絡圖片）

李登輝生於1923年1月15日，台灣新北人，日本統治時期曾更名「岩里政男」，1943年進入日本京都帝國大學農學部農業經濟系就讀，二戰後回到台灣，於1949年從台灣大學畢業，此後又曾進入美國艾奧瓦州立大學及康乃爾大學學習。

李登輝1971年正式加入國民黨，曾到「中國農村復興聯合委員會」工作，獲得蔣經國賞識。1978年，李登輝被蔣經國任命台北市市長，1981年又出任台灣省主席，至1984年，成為副總統。蔣經國1988年去世後，李登輝繼任總統，此後推動一系列改革，終止動員戡亂時期，廢止動員戡亂時期臨時條款，開展修憲，制定憲法增修條文，使各中央民意機關得以換屆改選，並在1996年第一次總統直選中勝出，成為首位民選總統，2000年卸任。

1988年，李登輝出任總統。（資料圖片）

1999年7月，他在接受德國之聲錄影專訪的時候，曾表示大陸和台灣是「特殊的國與國關係」，即著名的「兩國論」。李登輝曾表示：「台灣是一個主權獨立的國家，他的國號叫做中華民國」。此外，李登輝還曾在著作中提出，中國應分割為七部分（台灣、西藏、新疆、蒙古、華南、華北、東北），各自競爭發展以維持安定，即「中國七塊論」。

李登輝近年來身體狀況一直受到關注，也頻傳病危甚至病逝消息。此前2018年11月，李登輝在家中不慎跌倒，頭部碰撞導致流血送醫，腦部也發現些微出血，但於2019年1月31日出院回家休養。李登輝生前曾罹患大腸癌，有心臟、糖尿病、洗腎等問題，今年2月8日因喝牛奶嗆傷，引發吸入性肺炎，住院近半年，不幸於2020年7月30日病逝，享壽98歲。