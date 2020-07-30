【李登輝病逝】獨派政黨深切哀悼　新黨盼李登輝路線「終結」

台灣前總統李登輝於今天（30日）病逝，享壽98歲。對此，獨派政黨台灣團結聯盟於30日晚間以新聞稿表示，「令人哀痛」，並請李登輝家屬節哀；相對於台聯，統派政黨新黨雖祝福家屬保重，但認定李登輝的政策導致台灣錯失兩岸和談最佳時機。

台前總統李登輝於30日晚間逝世，享壽98歲。（Facebook@台灣團結聯盟）

李登輝在退出國民黨後，曾號召國民黨內本土派人士創建台灣團結聯盟，雖然不是台聯黨黨員，但一直是台聯黨的「精神領袖」。台聯代理主席周倪安回憶，李登輝在主任期間，以堅定的宗教信仰廢除動員戡亂、修改憲法、推動總統直選及立法院改革，為台灣民主化締造者，堪稱「民主先生」。

面對李登輝逝世，周倪安表示，當前台灣民主尚未成熟，來自中國大陸威脅也尚未消弭，李登輝逝世，「不啻為所有台灣人之損失」，身為李登輝曾一手催生的台聯黨，除了對李的逝世深感不捨之外，更希望台灣人能秉持李登輝的堅毅精神，繼續努力，使台灣民主更成熟，「主權得以圓滿」。

新黨則認為，台灣自解嚴以來，重大議題如憲改、教改、金改都由李登輝主導，「遺禍巨大」，且錯失兩岸和談最佳時機，將台灣待上「去中國化」不歸路，如今仍是台灣「跳不出的泥淖」。

新黨表示，自己依舊堅持「和平統一」才能保障台灣，故就讓使台灣深陷泥淖的「李登輝路線」，「隨着李登輝離世，一起終結吧！」