港版國安法｜美媒：鍾翰林在被捕前曾向台灣求助　因疫情未能成行

警方國家安全處前日（29日）首次進行拘捕行動，拘捕3男1女，包括學生動源前召集人鍾翰林、前發言人何諾恆及前成員陳渭賢和何忻諾。最新消息，今日（31）下午鍾翰林等4人獲准保釋。 美國《自由亞洲電台》稱，鍾翰林在被捕前就擔心自己的安危，曾詢問過律師是否有離開香港的必要，並打電話向台灣的香港人道援助關懷行動專案求助，不過因疫情緣由未能成行，之後仍在香港被捕。 不過，台灣陸委會表示，鐘翰林從未向台灣提出庇護的相關申請，人道救援相關專線也並未接獲鐘翰林的相關查詢電話。

自由亞洲電台報導指，鐘翰林最後一次現身台灣是在今年1月、新冠肺炎疫情爆發之前。當時他稱，香港人很希望在「港澳條例」18條下，如何申請政治庇護，讓香港人在台灣得到真正的幫助。「因為除了《難民法》之外，我們雖然知道可以通過這（第18條）來申請，但是台灣政府也沒有給我們完善的條件，可以來台灣申請政治庇護。」

學生動源前召集人鍾翰林。（資料圖片）

時代力量立委陳椒華的助理黃燕茹過去曾在民進黨前立委陳曼麗辦公室服務。在鐘翰林被捕消息傳出後，黃燕茹指，「她幫忙傳訊息已經傳了很久，說鐘翰林會被清算，她協調鐘翰林的政治庇護一年了，聯繫各黨政要未獲得任何回覆。現在鐘翰林被捕了，到底還要她做什麼？」

黃燕茹對自由亞洲電台稱，去年八月鐘翰林赴台時，曾向他們詢問政治庇護路線如何走。不過，當時「太早了」，返修例運動剛開始。鐘翰林表達他有些朋友要先到台灣，他要當最後一個。「他不能先過來，他一過來可能路就死了，會變得很有爭議。就是他想先讓他的女友或是朋友先過來，昨晚也一起被抓了。他想把這條路打通，不只他、還有其他香港本土手足。」

時任時代力量黨主席邱顯智（右一）和鐘翰林（中）等去年在台北時代力量黨部對談。（自由亞洲電台）

黃燕茹說，現在因為疫情關係，香港人只有依親、商務履約、讀書、投資移民等可以入境台灣，但是，香港年輕人沒有條件依照商務履約赴台，加上現在暴動罪，一提堂護照很可能就被沒收。

黃燕茹說：「陸委會跟移民署也沒有怎麼搭配的問題，政治庇護現在也沒有任何依據，到底什麼樣的定義叫立即性危險，到底什麼狀況可以進來。如果依照商務履約跟依親進來，這不是不需要這個辦公室（台港服務交流辦公室）了嗎？」

自由亞洲電台此後又詢問陸委會是否有接到鍾漢林的求助，陸委會表示，鐘翰林從未向台灣提出庇護的相關申請，人道救援相關專線也並未接獲鐘翰林的相關查詢電話。