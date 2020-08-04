傳大陸將遣使團訪問索馬里蘭　台外交部不予評論

今年7月1日，台外交部宣布，將和索馬里蘭互設具官方性質的代表處，其中台灣在索馬里蘭的代表處將以台灣為名，叫做「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）。 索馬里蘭當地媒體《索馬里蘭記事報》（Somaliland Chronicle）早前引述不具名的消息人士說法，台灣與索馬里蘭在7月敲定互設代表處後，索馬里蘭總統阿布迪（Muse Bihi Abdi）已經指示幕僚深入研究與台灣強化雙邊關係的方式，以及互相承認的可能性。 《索馬里蘭記事報》又指，北京方面派遣的代表團將於8月5日早上將抵達索馬里蘭首都哈爾格薩（Hargeisa）訪問，代表團成員包括中國外交部的高級官員，但目前尚不清楚其他細節。

對此，台外交部發言人歐江安8月4日表示，外交部有看到非常多的報導，《索馬里蘭記事報》是引述一個不明的消息人士，台灣外交部對傳聞報導本身沒有回應，因這是不具名消息人士的相關報導，故不予評論。

台外交部發言人歐江安當地時間8月4日表示，外交部有注意到相關報導，因報導內容是引述不明的消息人士，故不予評論。 （屈彥辰／多維新聞）

歐江安說，客觀情勢來講，台灣會對相關情勢密切掌握，跟索馬里蘭方面溝通管道暢通並密切聯繫協調當中，外交部持續注意相關情勢的發展，目前跟索馬里蘭方面，不論是外交部門或是其他部門，就互設代表處的事宜持續連繫並積極規劃中，目前規劃八、九月完成設處，但因疫情有很多影響，這是目前初步的規劃，朝這方向辦理，台灣也秉持互惠互利的原則跟索馬里蘭磋商，目前進度順利。

歐江安強調，台灣是主權獨立國家，也會秉持互惠互利的原則，跟世界上愛好和平、崇尚自由民主的國家交往，也會持續跟理念相近國家，不論是就索馬里蘭的相關交往、區域情勢以及其他合作方面，深化互動關係。

索馬里蘭位於東非的「非洲之角」，1991年5月，索馬里內戰後北部伊薩克諸部落宣布獨立，成立索馬里蘭共和國，但尚未獲其他國家和國際組織正式承認。索馬里蘭是世界上領土面積最大的非聯合國成員國，面積137,600平方公里，首都哈爾格薩。該國東部和邦特蘭（經由聯邦制與索馬里統合的分裂州）接壤，西部和南部與埃塞俄比亞接壤，吉布提在其西北方，北面隔着亞丁灣和也門相望。