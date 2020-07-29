美澳重申與台維繫非官方關係　台外交部：感謝支持

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與國防部長艾斯培（Mark Esper）7月27日在華府歡迎澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）與防長雷諾茲（Linda Reynolds）來訪，4人召開第30屆美澳部長級諮商會議（AUSMIN），並於會後共同在國務院舉辦記者會。美澳在會中重申台灣在印太區域扮演重要角色，並承諾將持續與台灣維繫強健關係，並支持台灣國際參與。

台外交部發言人歐江安當地時間7月29日表示感謝美、澳政府公開表達對台灣的支持，美澳聲明彰顯了台灣政府積極推動「新南向政策」成果獲得肯定。 （屈彥辰／多維新聞）

據雙方會後聯合聲明指出，會談聚焦中國挑戰、印太區域安全與雙邊區域合作等議題，在會中談及新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊外，另提到中國趁着疫情損害印太區域國際秩序及區域穩定，包括北京在香港、台灣、新疆及南海等作為。

聲明指出，針對台灣方面，美澳外長、防長重申台灣在印太區域扮演的重要角色，表達與台灣維繫強健非官方關係的意願，並支持台灣成為不以主權國家為參與資格的國際組織會員，以及以觀察員或「賓客（guest）」身分有意義參與以主權國家為參與資格的國際組織。

對此，台灣外交部發言人歐江安7月29日表示，外交部感謝美、澳政府公開表達對台灣的支持，美澳聲明彰顯台灣政府積極推動「新南向政策」成果獲得肯定，以及各國視台灣為印太區域不可或缺的合作伙伴。

她稱，台灣位處東亞與西太平洋重要樞紐，台灣將在既有良好基礎上持續與美、澳及理念相近國家攜手合作，共同促進印太地區的和平、穩定與繁榮，台灣也將繼續善盡國際社會成員的責任，堅定捍衛民主制度及以規則為基礎的國際秩序。