傳解放軍8月進行大規模登陸演習　台媒：台軍增兵東沙島加強防衛

外界早前傳聞，解放軍將在8月於台灣的東沙島外圍海域進行大規模三棲登陸演習。 台媒《自由時報》4日（周二）報道指，據台方高層官員消息，繼先前派出一個加強連的陸戰隊進駐東沙島後，台軍上周又再度派出為數甚多的陸戰隊官兵增援進駐東沙島，強化東沙防衛戰力，隨時因應變局。

台媒報道指，台軍上周又再度派出為數甚多的官兵增援進駐東沙島，強化東沙防衛戰力。（資料圖片）

報道指，這次台軍增派的部隊官兵，包括陸戰隊以及海巡署官兵在內，人數不詳，但並非在南部搭乘軍機前往，而是在北部集合之後搭乘專機到東沙島。

東沙島早期是由海軍陸戰隊駐守，後改為海巡署負責，為因應解放軍擬針對東沙島進行奪島演練，台方派出陸戰隊99旅的一個加強連，以部隊移訓為名義進駐東沙島，並配備相關的防衛武器系統。此次出再派出官兵增援，也有軍方人士認為，加派官兵到東沙島，有可能是部隊換防任務，讓島上的官兵可以正常的返台休假。

早前有日媒報道指，中國人民解放軍國防大學教授李大光已撰文證實，解放軍將於8月在南海進行大規模登陸演習，演習目標為台灣在南海有效控制的東沙群島。李大光3日接受官媒《環球時報》採訪時則表示，「關於演習的信息，我也是看了日本的報道才知道的」。

東沙群島地理位置非常關鍵，不僅是大陸海軍經台灣海峽進入南海的咽喉要道，也是美軍從西太平洋進入南海的必經航路。（網絡圖片）

東沙島是東沙群島中唯一的島嶼，面積1.8平方公里。東沙島位於台灣西南方向，飛機一個多小時即可到達，是個典型的圓形環島。據大陸軍事專家李杰介紹，東沙群島地理位置非常關鍵，不僅是大陸海軍經台灣海峽進入南海的咽喉要道，也是美軍從西太平洋進入南海的必經航路。

（綜合報道）