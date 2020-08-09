【李登輝病逝】日本前首相森喜朗台北賓館悼念李登輝

台灣前總統李登輝7月30日辭世，享壽98歲。日本前首相森喜朗率領日本跨黨派議員組成弔唁團，今天（9日）下午2時30分搭包機抵台，森喜朗下午4點與台灣總統蔡英文會面後，於下午5點赴台北賓館追思李登輝。訪問團只在台停留4小時，於晚間6時30分搭機返日。

據聯合新聞報道，日本弔唁團由台灣總統府秘書長李大維、外交部長吳釗燮、台灣日本關係協會長邱義仁等人陪同進入台北賓館會場，進行追思，森喜朗並向李登輝獻花，也向李登輝女兒李安妮致意。

森喜朗追思後接受媒體聯訪時表示，李登輝過世時，他跟首相安倍晉三討論過，身為李登輝的友人，想要去台灣親自追思李登輝，這個心情他們是一致的；他說，雖然身為團長，但並不是自己組成這個團，只是年紀比較大所以當團長。

媒體詢問，李登輝對於國際的貢獻為何，森喜朗說，李登輝對國際的貢獻無法一一舉例，他想講的話只有一句，李登輝一直鼓勵日本人要對自己有信心，戰敗後的日本能走過來，這個基礎也是李登輝的貢獻。

被問及稍早追思李登輝時，心情怎麼樣，又對李登輝說了什麼話；以及是否能談與李登輝的友情。

森喜朗說，如果要讓他說的話、可能要講一小時，他跟李登輝的緣分很深。他說，李登輝卸任總統後，希望回到日本、自己曾經讀書的地方，因為身體健康因素，也希望在日本治療，但是當年中國方面有所意見，台灣的領導人不能去日本，日本對於簽證的事也十分謹慎。

森喜朗說，他當年身為首相，認為這是人道、健康的問題，決定發給李登輝簽證，他也相信當年的決定是正確的；今天他與李登輝家人聊天時，家人對於這點也十分感謝。