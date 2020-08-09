【李登輝病逝】日本前首相森喜朗率弔唁團抵台晤蔡英文

台灣前總統李登輝於7月30日病逝，和李登輝有多年友誼的日本前首相森喜朗率領跨黨派國會議員，今日（9日）下午2時30分搭機抵達台灣，並獲總統蔡英文接見。訪問團預計只在台停留4小時，將於晚間6時30分搭機返日。這也是首個從海外赴台灣弔唁李登輝的訪問團。

森喜朗（中）一行在松山機場準備乘車。（中央社）

此次弔唁團由「日華議員懇談會」及日本台灣交流協會合辦，團長為現年83歲的東京奧運組織委員會（籌備委員會）會長森喜朗。台灣《中央社》報道指，森喜朗目前工作相當繁重，但他與李登輝交情好，希望能前往台灣弔唁。

李登輝2001年卸任總統後首度訪日就醫時，當時的首相森喜朗不顧時任外務大臣河野洋平的反對，與官房副長官安倍晉三仍執意決定發簽證給李登輝。

由森喜朗率領的弔唁團中午搭乘包機從東京羽田機場起飛，下午2時30分左右抵達台北松山機場。弔唁團成員除日方早先提出的首相安倍晉三胞弟眾議員岸信夫、自由民主黨眾議員古屋圭司等7人外，自民黨眾議員長島昭久與立憲民主黨的中川正春也加入。

蔡英文與森喜朗（左）一行人會面。（總統府提供）

森喜朗一行人一抵達台北，下午4時前往總統府晉見蔡英文，由於正值防疫期間，蔡英文與來訪日方弔唁團成員拱手致意，蔡英文當面表示，非常感謝日方率團來台弔唁李登輝；正值防疫期間，在行程上的安排造成一些影響，希望日方可以諒解。

蔡英文致詞時表示，眾所周知李登輝非常注重台日關係，即便卸任總統後，仍致力促進台日友好，這幾年，台日彼此互訪的觀光人數，好感度都朝正向成長。目前的疫情仍在擴散當中，她希望台日在疫情資訊分享、疫情藥品的研發與專家交流項目等能有更多合作空間。

蔡英文又感謝日本政府出言支持台灣加入世衛大會（WHA），並對於東京奧運的延期表達遺憾，期盼疫情早日緩和，讓明年夏天東奧復辦，屆時台灣政府與人民將全力支持奧運舉辦，令台日關係再昇華。

森喜朗贈送漫畫給蔡英文。（總統府提供）

森喜朗表示，李登輝比日本國會議員和一般民眾更了解日本歷史，許多日本人民受到李登輝指導，他藉這個場合再度向李登輝表示由衷地感佩。這次訪台時值新冠肺炎疫情嚴峻期間，對台灣政府的安排和陪同表示感謝。

森喜朗說，首相安倍晉三得知李登輝逝世後，隨即來電徵詢自己訪台弔唁意願。雖然他正在進行洗腎治療，無法離開東京2天以上，但還是欣然接受。森喜朗並代安倍傳話，盼李安息，感謝李一生對於台日關係所做貢獻，表達由衷感謝與敬佩，安倍還叮囑森喜朗「請務必把這些話語轉達給蔡英文與各界知道」。他又向蔡英文在今年總統大選取得絕對的勝利致賀，「個人致賀雖然遲了點，還是要表達恭賀」。

森喜朗還拿出最新一期的日本青年漫畫雜誌《Big Comic》（ビッグ コミック）送給蔡英文，表示這是昨日乘搭新幹線時，在商店看到的以蔡英文為封面的漫畫，所以特地買來送給蔡，又指這是他第一次買漫畫書。

台北賓館「故李前總統緬懷追思會場」。（中央社）

森喜朗結束總統府拜會行程後，預定於下午5時台北賓館「故李前總統緬懷追思會場」對一般民眾的開放時間結束後，赴會場向李登輝表達追思哀悼，並將於晚間6時30分搭乘專機返日。

值得一提是，除了森喜朗一行人外，美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）也於今日下午率團抵達台灣展開訪問，兩團都免於14日的檢疫隔離，引發輿論爭議。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中8日表示，相關政要來台需要核酸檢測（PCR）陰性，且專機來台專人引導，團進團出，全程防護為原則，防疫是到位的，若發生感染，「我會負責」。

（中央社、總統府）