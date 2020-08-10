黎智英被捕｜台總統府批危害新聞自由　民眾黨再籲修法援助港人

香港警方今早（10日）以涉嫌反《港區國安法》，拘捕壹傳媒創辦人黎智英等7人，其後逾百警員到壹傳媒大樓搜查，並押解黎智英等人返回其辦公室調查。 事件在台灣朝野引發廣泛迴響。總統府和陸委會批評此舉危害香港的新聞自由等權利，國民黨主席江啟臣也表達遺憾。民眾黨則發布聲明，呼籲「中國及香港政府懸崖勒馬」，並再呼籲，台灣應透過港澳條例18條修法，提供適時且適當的援助予港人。

總統府發言人張惇涵批評，黎智英等人被捕事件危害香港的新聞自由等權利。（網上圖片）

總統府發言人張惇涵表示，此舉戕害香港的新聞自由、人權法治與民主自由，對於北京當局此種繼續侵害香港的民主及人權的做法表達高度遺憾和譴責，呼籲北京「解決爭議而非解決人民」，唯有與香港人民展開誠懇對話，才能讓香港社會回歸平靜。

陸委會則以書面形式，譴責「濫用惡法，打壓港人言論、新聞自由及公民權利」，又指「如此侵害人權的惡質行徑，只會讓港人更加離心離德，讓中共及香港的國際形象更形不堪」。

陸委會說，近期陸續有港人、甚至是外國公民因港區國安法遭拘捕或通緝，顯示該法「企圖在香港制造寒蟬效應，更是中共政治清洗、霸權擴張的工具」；「倘若相關方面持續濫權、殘害自由民主，終將遭民心背離及惡果反噬」。

江啟臣出席「新冠疫情對全球與台灣經濟的影響與因應」座談會時，受訪回應黎智英等人被捕一事。（中央社）

國民黨方面，主席江啟臣在接受台媒訪問時表示，港府的作為等於是在摧毀香港人民的支持與信任，新聞自由是民主法治的基礎，香港國安法通過時，外界和香港人民特別對管轄權擴權的部份感到憂慮，如今情勢變成如此，令人感到相當遺憾，國民黨也重申支持香港的民主和法治。

此外，立法院朝野各黨團亦紛紛回應事件。國民黨團總召林為洲表示譴責，認為港區國安法如何適用還講不清楚，就開始逮捕人，「我們為香港感到悲哀，也為台灣的民主環境感到驕傲」；民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬則說，若港府採取更緊縮的言論等，只會讓香港陷入更大困境。時代力量立法院黨團總召邱顯智則說，「中國或者其他專制政府」運用暴力和恐懼，將公民轉化成不敢互相串連聲援，終至孤立無援。

立法院第三大黨民眾黨則發出聲明，稱上述7人被捕是羅織罪名、戕害自由民主及人權，「這樣的暴行必須被譴責」，又指如果一味以高壓統治，只會將人民推向對立面，「自由民主的意志終將推倒暴權的高牆，並且戰勝高壓獨裁，呼籲中國及香港政府，懸崖勒馬，不要打擊人民追求自由的決心」。民眾黨又呼籲，台灣應透過港澳條例18條修法，讓援助過程更加制度化，提供適時且適當的援助。

（綜合報道）