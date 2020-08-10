黎智英被捕｜ 消息指涉串謀欺詐　疑工業邨經營「公司秘書」有關

警方國安處今早拘捕壹傳媒創辦人黎智英、兩名兒子、四名壹傳媒高層。消息指出，黎智英涉嫌3項罪名被捕，分別為「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」、「串謀欺詐」及「煽動」，另外多名被告涉串謀欺詐，懷疑與年初有傳媒報道壹傳媒在將軍澳工業邨廠房涉嫌經營「公司秘書」服務，涉違地契及相關規例。 資料顯示，將軍澳工業邨由香港科技園公司負責管理。據悉，香港科技園公司批出工業邨用地時相關批文，訂明只可在廠房內進行已批准、或經科技園書面同意的其他運作，並不可分租予其他人士。

今年初，分別有傳媒報道將軍澳工業邨的壹傳媒總部，經營了兩「公司秘書」公司、名為「力高顧問有限公司」及「壹傳媒企業服務有限公司」。

力高顧問有限公司曾為黎智英次子黎耀恩的10間公司，提供公司秘書服務。而壹傳媒企業服務有限公司曾為近60間公司提供秘書服務。亦有傳媒質疑，兩公司未領有相關牌照。

公司註冊處登記顯示，「力高顧問有限公司」股東為黎智英及周達權，而今年3月註冊地址已由將軍澳工業邨遷至灣仔東超商業中心。而「壹傳媒企業服務有限公司」，最新的2019年周年申報表顯示，董事包括周達權及張劍虹。

英國廣播公司（BBC）報道壹傳媒創辦人黎智英被捕新聞。（BBC網頁截圖）