【美衛生部長訪台】阿扎爾：已與台廠商議赴美設防疫生產線

據中央社12日報道，美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）在一場國際電話記者會中讚揚台灣以開放、民主模式對抗新冠肺炎（COVID-19）疫情的成果。他在訪談中稱，他對台灣4月間在自身防疫用品吃緊情況下，仍對美國伸援，表示「感動」。他又表示，已經與台灣公私業界討論了個人防護設備以及製藥業者赴美投資的可能性。

阿扎爾表示，美國總統特朗普（Donald Trump）將防疫設備及用品視為戰略性國家資源，「他與台灣公私業界討論了個人防護設備以及製藥業者赴美投資的可能性」，以實現在美國境內設置生產線的目標，提升美國此一方面的能力。他稱，「台灣模式」證明，民主與開放的社會是對抗傳染病威脅的最佳利器，而鄰近的日本與韓國也是類似範例。

美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）（左）12日上午至新北市五股參訪「口罩國家隊」的長宏機械公司。（中央社）

他還稱，如果這次的新冠病毒最初是出現在美國、台灣或其他開放社會，後續的發展可能大不相同，因為它會立即被通報到公共衛生當局，後者將記錄並即時把相關資訊分享給醫療專家共同因應。

接著阿扎爾讚揚，台灣即是在「國際衛生條例」（IHR）機制下分享資訊的典範。他提到，自己此行拜會了蔡英文、台副總統賴清德、台衛福部長陳時中、台外交部長吳釗燮等重要官員和民間醫衛專家，以及台前副總統陳建仁，並見證台美簽署醫衛合作了解備忘錄，將雙方20多年來的醫衛合作關係予以「正式化」，併為未來進一步合作奠基。

阿扎爾強調，台灣應被允許參與全球醫衛合作社群與平台，如世界衛生組織（WHO），因為台灣有許多能量可與全世界分享，而這次訪程的見聞讓他對此更加信服。