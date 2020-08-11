【美衛生部長訪台】阿扎爾批大陸太遲通報疫情　政治霸凌台灣

美國衛生與公眾服務部長阿扎爾（Alex Azar）訪台，並於今天（11日）下午在台灣大學公共衛生學院進行公開演講，他在演講中盛讚台灣是世界的寶石，並稱美國不會羞於讓世界承認全球需要台灣；他又批評中國大陸「政治霸凌」台灣，讓台灣失去世衛組織觀察員地位。

演講前請到台灣前副總統、以公共衛生專業著稱的陳建仁致詞。陳建仁表示，美、台的衛生健康交流從1983年開始，到現在已經將近40年，2003年曾合作對抗SARS（沙士），現在則一起對抗新冠肺炎。陳建仁提到，沒有任何一個國家可以只靠自己，病毒不會區分國界，抗疫需要全部人民的幫助，他很驕傲台灣人民非常合作。

美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）於8月9日訪台，並於8月10日出席美台衛生部簽署「衛生合作備忘錄」（AIT-TECRO）簽署儀式。（台灣衛福部供圖）

阿扎爾表示，很榮幸到台大演講，他稱讚台灣是成功的民主榜樣和可靠的夥伴，也是全世界的寶石與美國重要的貿易夥伴。阿扎爾也提到日前逝世的台灣前總統李登輝，讚揚李在總統任期內建立民主制度、成立全民健康保險（全民健保）。

阿扎爾又稱，惋惜因「政治霸凌」不能讓台灣向全世界分享防疫經驗，他稱台灣在防疫方面已經設立下世界的榜樣，這些訣竅包括用大數據追蹤疫情的手段，都可以為全世界所用。

阿扎爾批評中國大陸沒有和世界合作，太遲通報疫情細節，他又指責北京不想要台灣的合作，自2016年蔡英文當選台灣總統後，北京就讓台灣失去世衛組織（WHO）觀察員地位，包括2018年爆發伊波拉疫情時，台灣原本要捐贈百萬美金，但因為北京的「政治罷凌」遭到拒絕。

阿扎爾稱，疫情讓美台更加緊密，但卻讓中國大陸和世界更加疏離。他說台灣政府在全球疫情之下，已經成為全世界最好的領導之一，美國CDC已經和台灣合作15年，將來會在東亞和日本一起繼續合作下去。

阿扎爾呼籲，全球面對新冠疫情，不能逃避責任、不能讓政治決策影響科學判斷，如果病人不說實話、如果別的醫生不分享信息，醫生怎麼能治療病人；阿扎爾最後總結道：「美國不會羞於向世界證明全球需要台灣。」