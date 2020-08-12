【美衛生部長訪台】阿扎爾返美　台外交部稱雙方達多項實質成果

美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar II）結束訪台行程，於8月12日下午搭乘美國行政專機返美。台灣外交部稱，阿扎爾此次率團訪台達成多項實質成果。

台灣外交部表示，阿扎爾此行參觀了台灣的口罩工具機生產廠商，並與台行政院副院長沈榮津會晤，暢談台灣成立「口罩國家隊」，透過公私協力，成功生產足夠口罩及防疫物資以有效控制疫情，雙方並盼加強台美產業供應鏈合作。

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台灣外交部稱，阿扎爾此次率團訪台達成多項實質成果，除晉見蔡英文、接受賴清德款宴，並拜會台外交部長吳釗燮、台衛福部長陳時中等部會首長，阿扎爾部長率領的美國衛生部專家團隊也與台前副總統陳建仁等台灣防疫專家學者舉行對談，雙方就疫苗、治療性藥物以及未來的檢測合作等深入交換意見。

台灣外交部稱，阿扎爾也見證台美簽署衛生合作備忘錄，另與陳時中籤署共同聲明，重申確認台美雙方因應全球衛生挑戰及疫情相關合作，阿扎並在台灣大學發表公開演講肯定台灣防疫成果，獲得廣泛的迴響。

台灣外交部強調，阿扎爾於各場合公開致詞中轉達美國特朗普總統（Donald Trump）對台灣的堅定支持與友誼，並肯定台灣捍衛民主、透明及開放等共享價值，他也盛讚台灣在公共衛生與醫衛產業的領導地位，強調台灣防疫成果堪稱全球最成功的表率之一，深信世界衛生組織（WHO）與國際社會能受益於台灣的抗疫經驗。

台灣外交部表示，阿扎爾特別強調，「中國共產黨長期阻撓台灣參與全球衛生事務，嚴重忽視台灣2,300萬人民的健康人權，美國將持續提供協助，讓台灣在公共衛生等重要議題上做出貢獻。 」

台灣外交部總結，阿扎爾來訪是美國衛生部長首次訪問台灣，也是自1979年以來，訪台排序最高的美國政府閣員，彰顯美國對台灣的堅定支持與台美緊密友好關係，意義非凡，外交部由衷感謝美國政府及阿扎部長對台灣的強勁支持及堅定友誼。