李登輝遺體入殮火化　台北追思會場遭民眾掟紅油氣球

台灣前總統李登輝在7月30日病逝，享壽98歲。李登輝遺體今天（8月14日）在台灣基督教長老教會濟南教會進行入殮火化禮拜後，轉往台北市立第二殯儀館火化。 台灣方面在台北賓館設有李登輝追思會場。不過，下午1點半左右，會場遭到一名女子鬧場，該女子以預藏裝有紅色油漆的氣球，砸向會場內祈禱室擺放的李登輝肖像。該名女子隨後被警方逮捕，送往中正一分局偵訊。

李登輝的遺體此前冰存在台北榮總，移靈車隊一早從台北榮總出發，由警方開道護送，前往濟南教會進行追思禮拜。據台灣媒體消息，參加禮拜的，除李登輝家人及親屬外，還包括代表總統蔡英文出席的總統府秘書長李大維、副秘書長李俊俋等人。因避免過度傷心，年事已高的李登輝夫人曾文惠並未出席。

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至十一點整，濟南教會結束追思禮拜，教會大門打開，李登輝孫女李坤儀的夫婿趙贊凱拿著十字架首先步出教會大門，接著由李坤儀拿著李前總統的照片走出來，包括李登輝女兒李安妮、女婿賴國洲等人與其他親屬則依序走在後方，親送李登輝靈柩上車前往火化場。移靈車隊自濟南教會離開後，還先赴台北總統府繞行一周，進行了最後巡禮。

據稱，李登輝遺體中午火化後，骨灰由家屬帶回翠山莊暫厝，擬於10月7日安葬在五指山軍人公墓。

掟紅油氣球女子曾掌摑前文化部長

另據《聯合新聞網》消息，下午一點半左右，一名女子進入台北賓館設李登輝追思會場，以裝有紅色油漆的氣球砸向李登輝肖像。警方在該名女子包中還查到其他裝有油漆的氣球。警方指其是早有計劃，以追思之名進入台北賓館的追思會場內。

《ETtoday新聞雲》稱，這名女子是藝人鄭惠中，去年曾在餐會上掌摑台灣時任文化部長鄭麗君。不過，檢方此後未對她提起訴訟。事後鄭惠中表示，之所以打人，是因鄭麗君及執政黨提「去蔣化」政治主張，一時情緒激動而失控動手。

台灣總統府發言人張惇涵表示，總統府對此等不理性的暴力行為表達嚴正譴責。該名潑漆人士已由現場員警逮捕進行偵辦中；總統府希望前往台北賓館向李前總統追思的民眾朋友，能夠尊重李前總統及其家屬，用肅穆沈靜的心意向李前總統致意。