台海成為戰略突出部　北京戰略定力頂得住華府超限施壓嗎？

解放軍東部戰區日前發佈消息稱，近日在台海及南北兩端連續組織軍演，主動發佈訊息且直言針對台獨，實屬罕見。台灣大學政治學系教授張登及認為，近來北京已開始強調「戰略定力」，南海問題以靜制動，前線的戰略突出部就剩下台海，但除非台北改制、美軍正式駐台，暫時都不用軍事衝突反制。不過，面對連任的壓力，特朗普（Donald Trump）依舊可能在選前出大招「超限施壓」。

張登及認為，此前外界多推測南海是中美引爆點，但現在看來北京不想接招，以靜制動，是故現在中美戰略突出部只剩下台海。（廖士鋒／多維新聞）

綜合台灣《中國時報》報道，台灣大學政治學系教授張登及刊文指出，澳洲前總理陸克文（Kevin Michael Rudd）日前警吿目前中美尖鋭對峙，可能演變成「八月炮火」（Gun of August）。指的是1914年薩拉熱窩事件後，當年8月起多國一一被捲入第一次世界大戰。

張登及表示，薩拉熱窩事件是突發意外，但當時因為權力分布重大轉變、國際秩序的制度不再能降低國家互動成本並維持信任，以及情感或理念領域的激情對抗，致使某組大國戰爭難以避免。「以史為鑑，早從去年起，國際關係學界眾多名家都同意，維持後冷戰甚至二戰以來世界和平與繁榮的『自由國際秩序』正走向終結」。

張登及指出，李顯龍擔心小國將難以避險，陸克文警吿戰爭可能爆發，早就不是杞人憂天。各國現在只是在等著看21世紀的「薩拉熱窩」在哪裏？但與各國沒能預期薩拉熱窩事件不同，當前中美可能的炮火已在人們的視野中。

解放軍公布台海演習消息，被指對「台獨」及美國警吿意味前所未有。（資料圖片）

前述秩序瓦解三項因素的兩項，早就在奧巴馬（Barack Obama）第一任期和特朗普當選後陸續啟動。奧巴馬時代美國社會嚴重分裂與次貸風暴引發的國際經濟危機，更為中美敵對準備了場景。最後，新冠疫情與特朗普選情落後則點燃了引信。而疫情失控與「黑命攸關」（BLM）激化自由派與保守派對抗，更像是美國內部的薩拉熱窩事件，致使特朗普團隊對華展開 「超限施壓」。

張登及表示，在3、4月強勢反擊美國後，北京已開始強調「戰略定力」，這在蓬佩奧與楊潔篪的夏威夷會面即已看出端倪，雙方很可能談過繼續執行貿易協議與彼此底線。此後大陸外長王毅等外事高層更在8月先後駁斥新冷戰與「接觸失敗論」，提出「明確底線、恢復對話、合作抗疫、管控分歧」的建議。

他說，但北京降低調門，目前似乎沒有獲得華府回應，除了制裁香港林鄭等11人，還威脅逐出抖音與微信，公開炫示「五眼聯盟」威力，動作頻頻。稍早外界以為南海引爆機會甚高，但現在看來北京不想被帶節奏；前線的戰略突出部，就剩下台海。

張登及指出，大選之前，中美短期戰略選擇已經很明白。中國大陸雖突出「糧食安全」提高全社會警戒，但「六穩六保」才是二十大政治安全的核心；香港延後選舉，戰狼模式早可退場；南海也以靜制動。

此前解放軍東部戰區被曝已在台灣沿線海岸增派更多兩棲武器，包括ZBD-05兩棲步兵戰車。（微博@Glassy--blue）

他強調，北京「戰略定力」已經亮牌，除台北改制、美軍正式駐台，其他就算台灣酸媒嘲笑，暫時都不用軍事衝突反制。但樹欲靜而風不止，特朗普為了政治生命、保守派為了改造美國，應該不會接受免戰牌。或許「八月」尚非吉時，特朗普要為選前留一大招？大家屏息以待。