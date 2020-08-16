吳釗燮接受捷克電視台專訪：台灣要捍衛自己　會獲國際社會支持

捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）將於月底率90人的參訪團造訪台灣。 當地時間8月14日，台灣外交部長吳釗燮接受「捷克電視台」（Czech TV）記者Jakub Szántó專訪，訪談內容包括台捷關係、台灣對抗新冠肺炎疫情措施、兩岸關係等。

吳釗燮接受「捷克電視台」專訪。（台灣外交部）

吳釗燮在訪談中強調，台灣擁有民選總統、國會、外交、國防及自由媒體等，都顯示台灣自主存在的事實。但中國大陸卻不斷威脅台灣，美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）訪台時，大陸的戰鬥機還在台海侵擾。在香港民主淪陷後，台灣也憂心中國大陸的威權統治會進一步向台灣擴張。他說，台灣身處前線，不僅要捍衛自己，也要抑止專制擴張，相信國際社會會支持台灣。

關於美國衛生部長阿扎爾訪台的意義，吳釗燮認為，阿扎爾是41年來美國訪台的最高階官員，顯示過去幾年台美關係更加緊密。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）近期也訪問捷克，並在參議院發表演說。吳釗燮說，台灣、捷克及美國，皆以民主和自由作為核心價值，理念相近者持續深化關係是台灣所樂見的。

至於台灣被世界衛生組織（WHO）排除在外，在新冠肺炎爆發初期無法獲取疫情最新信息等事項，吳釗燮指出，當時台灣確實無法獲取疫情的相關信息，處境十分困難。台灣於2019年12月中國大陸陸續傳出未知感染性肺炎時，即去信詢問WHO及大陸的衛生單位，遺憾的是都未得到任何正面答覆。他說，2003年沙士疫情的慘痛經驗使台灣高度警戒具傳染性的非典型肺炎，因此在第一時間就成立了疫情指揮中心，以全政府（whole-of-government）策略，整合政府各部門的資源對抗疫情，透明公開的信息，是台灣防疫成功的關鍵。

另外，吳釗燮表示，台灣與捷克貿易往來十分密切。此次參議院議長維特齊訪台，也有許多商界人士同行，樂見雙方能藉此次交流，達成更多經貿合作。

布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）將隨團訪台。（Facebook）

雙方也談到了新疆議題，吳釗燮認為，中國大陸在新疆的作為是違背人性的罪行，穆斯林受迫害，被剝奪了信仰自由，甚至文化。不僅是新疆，西藏佛教徒、基督徒及天主教徒都受中共政府迫害，這些都有悖民主國家的價值。

捷克電視台為捷克國營電視台，總共擁有6個電視頻道，捷克全境皆可收視，部分節目也於網絡播送。