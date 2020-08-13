台外長吳釗燮：大陸對外尋「替罪羔羊」　欲將台灣變成下一個香港

台外交部長吳釗燮8月12日接受美媒「有線電視新聞網」（CNN）駐首爾特派員寶拉（Paula Hancocks）專訪，內容包括美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar II）率團訪問台灣的意義、中國軍事威脅、香港議題、美國總統大選對台美關係的影響等議題。 吳釗燮談及香港情勢，表示中國大陸面臨國內危機時，企圖對外尋找「替罪羔羊」，因此急欲強加「一國兩制」將台灣變成下一個香港，藉由境外危機轉移國內不滿。

記者問及吳釗燮對阿扎訪台的看法，吳釗燮稱，美方傳達非常清楚的訊息，就是展現美國政府對台灣的堅定支持。吳強調，台美是關係緊密的合作伙伴，美國了解台灣處於軍事及外交威脅之下，美方的支持不僅因為台灣防疫成果出色，更在公衛、經貿、安全、文化等領域也全面深化台美友好關係。

台灣外交部長吳釗燮日前接受美國媒體CNN專訪，表示中共遇到國內危機時，會對外尋求替罪羔羊，台灣將成下一個香港。 （中央社）

記者提及兩岸近來皆實施軍事演習，區域情勢似乎日趨緊張。對此，吳釗燮指，區域局勢因大陸的侵略性作為目前受到關注。吳又舉例香港「反修例事件」及 「港版國安法」，稱事件引發國際社會高度關切，並向香港民眾伸出援手。他稱，中國在南海的軍事化作為也使該區域緊張高升，而中印邊界問題，更引發中國與印度的軍隊衝突，中方作為將造成區域衝突的確令人擔憂。

記者詢問台灣會否擔憂成為下一個香港？吳釗燮答稱，中國大陸面臨國內危機時，企圖對外尋找「替罪羔羊」，因此急欲強加「一國兩制」將台灣變成下一個香港，藉由境外危機轉移國內不滿。吳說，為防止大陸侵略台灣或以任何方式攻擊台灣，台灣將持續以非常審慎的方式處理兩岸關係。

記者問及，美國總統大選將於11月投票，若特定候選人勝出，台灣是否仍能獲得同樣支持？吳釗燮回應，台灣擁有來自美國兩大黨的支持，無論大選結果如何，他相信台美關係仍然密切友好。吳隨後強調，保衛台灣是台灣政府的責任，台灣將持續強化軍事能力及向國際社會展現保護家園的決心，台灣也將持續與美國強化安全合作，包括購買防禦性武器，使台灣有足夠自我防衛能力。