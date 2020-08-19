台教育部：即日起開放高中以下有學籍陸港澳學生申請入境

8月19日下午，台教育部於「中央流行疫情指揮中心」例行記者會宣布，有鑑於目前台灣境外生入境秩序與檢疫情形良好平順，即日起開放高中以下境外生申請入境台灣，而身份別為中國大陸、香港、澳門的學生—台灣媒體常稱其為「小明」——亦在開放之列，這讓曾前往台疾管署、行政院、總統府、監察院等政府機關陳情苦等「小明」回台的家長們欣喜若狂，高呼「我們的孩子終於可以回家了！」

台教育部發出的新聞稿稱，考慮目前大專校院境外生入境秩序及檢疫情形良好平順，宣布高級中等以下學校自即日起，可依既有規定向台教育部申請各國家/地區境外學生（含舊生及2020學年度新生）入境，以上皆含陸港澳籍身分學生。入境學生必須於指揮中心提供之檢疫所、防疫旅館或暑假期間經衛政單位檢核通過之檢疫場所完成14天居家檢疫。

2020年8月19日，台教育部政務次長劉孟奇召開記者會，說明開放高中及以下教育階段境外生（含陸港澳）返台就學的預估情況。（許陳品／多維新聞）

據台教育部統計，截至2020年8月14日止，2020學年度高中以下學校預估需返台之各國家或地區的境外生人數，以越南974人最多（舊生3人、新生971人）；其次為印尼（舊生2人、新生961人）；排第三的是中國大陸，共有206人（舊生189人、新生17人），後依序為緬甸（新生114人）、泰國（舊生2人、新生91人）、馬來西亞（舊生4人、新生89人）、香港（舊生11人）、澳門（舊生3人），其他地區75人。總計舊生232人、新生2,300人，整體合計有2,532 人在此次開放之列。

台教育部次長劉孟奇表示，指揮中心考慮學生回校後的群聚可能性和風險較高，會在完成14天居家檢疫後，全部做PCR（聚合酶連鎖反應）核酸檢驗，且費用由台灣政府負擔。

《多維新聞》記者問到，有陸籍子女目前就讀高三、屬高中應屆畢業生，現已錄取台灣的大學，但尚未報到、註冊，是否在開放回台的範圍內？劉孟奇解釋，認定的標準是目前在台是否有學籍，若在台灣的高中未領畢業證書，則保有在台學籍，亦符合此次開放規定；若已領畢業證書、學籍已消滅，就必須等待後續開放陸籍新生入台。他補充，高中以下學生返台，須通過所屬學校申請，並由校方負責接機、送至檢疫場所，這樣才能避免出現防疫漏洞。

至於大專階段的陸生何時能回台？劉孟奇表示，目前仍在進行跨部會協調、尋求共識，原則上希望能在暑假期間，分批、有序地開放境外生返台就學。他強調，每批學生返台都需要行政作業時間來消化、處理，如今先開放高中以下，是由於中小學開學時間較大專院校早。開放大專階段陸生返台，尚待跨部會協調的結果而定。