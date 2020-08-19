台陸委會：蔡英文指示讓「小明」和陸生準時回台上學

受新冠肺炎疫情影響，陸配子女（台灣媒體常以「小明」稱呼尚未取得台灣身份證之陸配子女）及大陸學生何時能夠順利返回台灣成為巨大問題，引起兩岸關注。 國民黨籍立委陳玉珍、李德維，民進黨籍立委湯蕙禎於8月19日上午前往陸委會，考察「六歲以上陸籍子女、來台團聚配偶及陸生返台進度時程」。 陸委會主委陳明通表示，蔡英文已指示，會讓「小明們」與陸生都能來得及返台就學。

2020年8月19日，國民黨籍立委陳玉珍（左）前往陸委會，考察「六歲以上陸籍子女、來台團聚配偶及陸生返台進度時程」，右為陸委會主委陳明通。（許陳品／多維新聞）

對於外界關注的陸籍子女、團聚陸配與陸生返台，陳明通強調，陸委會向來積極協助陸籍子女、團聚陸配與陸生能儘速返台，並與各機關已積極研議各種方案，並與指揮中心進行討論溝通，本於「分流分眾、井然有序」原則，持續放寬相關管制措施。從今（2020）年7月16日起，迄今已分成三個階段（陸籍應屆畢業生、兩歲以下「小明」、六歲以下「小明」）開放。但為了確保台灣民眾的健康福祉，在「安全、防控」的原則下逐步調整，有序鬆綁各領域措施。

陳明通說，邊境管制開放的幅度與速度，也許無法讓所有人滿意，不過期望社會各界能夠體諒，在不衝擊疫情防控的前提下，陸委會與相關機關會積極配合疫情指揮中心，逐步推動下一階段的措施。

陳明通補充，蔡英文總統很關心此事，也有特別指示，要讓陸生和「小明」準時回台上學，且這段時間內台教育部也在努力安排經衛生單位核准的防疫宿舍、防疫旅館等集中檢疫場所，所以會在適當的時候讓其返台。

考察行程結束後，陳玉珍向媒體轉述會議內容。陳玉珍稱，陳明通於會上表示，總統蔡英文有說要在暑假結束前讓陸生和「小明」返台，但確定的日期陸委會沒有鬆口，沒辦法給明確時間的原因是「疫情一直在變化」。陳玉珍重申，她向陸委會表達的是，要讓小明與陸生在暑假前返台，強調「不是下學期，是這個學期」，倘若8月31日台灣政府仍未給出明確時間，她將「再戰陸委會」。