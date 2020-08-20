台立法院組團考察南海東沙島遭拒　國民黨立委批國防部技術性干擾

台灣立法院內政委員會原定於周四（20日）赴東沙島進行考察，但負責承辦的國民黨籍內政委員會召委陳玉珍在周三（19日）收到來自海洋委員會的來函，並轉吿台灣國防部考察審查結果，因申請考察時間急迫作業不及，以致於無法完成審查，形同拒絕內政委員會本次的考察。 對此，陳玉珍批評國防部的決定是技術性干擾。

陳玉珍向媒體解釋申請東沙島考察的過程。（譚英瑛攝）

陳玉珍說，內政委員會過去曾承辦多次的立委考察東沙島的活動，這次她申請東沙考察，也效法前例給台國防部6天左右的審核時間，為何隨着時代進步，反而審查效率變低此外。陳玉珍又稱，她也非常配合台國防部各式對於保密的需求，過往考察曾有立委帶着助理一起前往，本次通通都沒有，甚至也願意簽署保密條款。這次考察雖然被拒絕，但陳玉珍指會再度提出申請，也希望身為行政機關的國防部能夠充分吿知本次駁回考察的理由。

陳玉珍拿出過往幾次內政委員會的出訪通知、自己的出訪通知與海洋委員會的答覆通知，以顯示是依循慣例申請考察東沙島。（譚英瑛攝）

面對外界臆測台國防部是否因南海情勢緊張，而拒絕本次考察，陳玉珍表示，民進黨籍立委王定宇也曾在2018年5月多的時候，為因應中共在南海的武力擴張考察東沙島防務與慰勞官兵，她覺得南海一直都很緊張，為何當時綠委可以用這當理由，如今立委卻不能東沙考察，況且日前才剛有一批大學生從東沙島參與東沙巡禮體驗營後返台。