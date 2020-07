美指中國宣稱擁南海主權非法　台方：南海諸島屬於中華民國領土

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)7月13日就南中國海問題發表較為強硬的聲明,首次表明反對中國聲稱擁有多個南海島礁主權的說法。蓬佩奧在聲明中表示,北京宣稱擁有南海大部分地區的海上資源「完全是非法的」,其通過欺凌手段控制這些資源的主張同樣「完全是非法的」,而一貫尋求維護該地區和平與穩定的美方則反對任何使用脅迫或武力解決爭端的企圖。 對於南海主權爭議,台灣外交部7月14日表示,南海諸島屬於中華民國領土,中華民國對南海諸島及其相關海域享有國際法及海洋法上的權利,不容置疑。

台灣外交部表示,南海諸島屬於中華民國領土,並享有相關國際法之權利。圖為台灣外交部長吳釗燮。(中央社)

台灣外交部進一步表示,蔡英文於2016年7月19日提出「四點原則」及「五項做法」,與國際社會共同處理南海議題,外交部重申四點原則,一、南海爭端應依據國際法及海洋法,包括《聯合國海洋法公約》,以和平方式解決;二、台灣應納入多邊爭端解決機制;三、相關國家有義務維護南海航行和飛越自由;四、中華民國主張應以「擱置爭議、共同開發」方式處理南海爭端,且願在平等協商基礎上,和相關國家共同促進南海區域之和平與穩定,並共同保護及開發南海資源。

7月6日美國航母列根號及尼米茲號戰鬥群在南海航行。(AP)

台灣外交部強調,對南海諸島主權立場從未動搖,堅守以和平解決爭端的原則也從未改變,台灣反對任何聲索國企圖使用恐嚇、脅迫或武力方式解決南海爭議,相關國家聲明各國對南海之主張應符合國際法規範,包括1982年《聯合國海洋法公約》,以及不承認與國際法相悖之主張。台灣外交部表示,也促請相關國家將台灣納入多邊爭端解決機制,以共同維護區域和平與穩定。

據悉,蓬佩奧早前正在題為《美國就南中國海海洋主權聲索的立場》(U.S. Position on Maritime Claims in the South China Sea)的聲明中表示,北京宣稱擁有南海大部分地區的海上資源「完全是非法的」,其通過欺凌手段控制這些資源的主張同樣「完全是非法的」,他還指中國提出的「九段線」違反《聯合國海洋法公約》。