【無妄之災】捲入友人情感糾紛　台灣士兵遭流彈「射成蜂窩」

台灣花蓮縣一名男子周三（19日）晚間因感情糾紛，持霰彈槍朝一名女子射擊，卻造成當時偶然在場的一名於台灣陸軍花東防衛指揮部（花防部）服役的20歲余姓士兵中彈，余姓士兵右眼、臉部和全身多處受傷。 花防部今早（20日）發出聲明稱，余姓士兵利用休假找朋友聊天，卻不幸遭朋友的私人情感糾紛波及，無辜中彈，經緊急送醫無生命危險。

花蓮市區19日深夜傳出槍響，警方調查指，事緣20多歲黎姓男子透過羅姓友人認識一名林姓女子，卻發生感情糾紛，黎姓男子憤而直奔車行，並從隨身包中掏出預藏的霰彈槍，向在場的林姓女子開槍，但在場與羅姓友人聊天的余姓士兵卻無辜遭流彈波及。另有報道指，黎男追求心儀的林女不成，到車行與對方談判，但雙方爆發了激烈口角，黎男才開槍射擊。

事後救援畫面曝光，只見余男中槍後痛苦地癱坐在椅子上，血流如注，身著的迷彩衣上全是彈孔和血漬，救護人員趕抵現場，並將其衣服脫掉，發現余男右眼、臉部、左胸及手臂皆有密密麻麻的槍傷，猶如馬蜂窩一般滿是血彈痕，相當駭人，其友人見狀嚇傻，而警方和消防人員則緊急處理傷口後將他送醫搶救。

黎男開槍後隨即逃竄，數名警員在巷弄中追趕，最後順利將其逮捕。據悉，黎男到案後辯稱是不小心擦槍走火，但對於案情細節、槍枝來源避而不談，現全案正由檢警深入調查中。

圖為余姓士兵服役的陸軍花東防衛指揮部。（Google Maps）

事發後更有報道稱，余姓士兵其實就是林女的男友，也就是黎男情敵。對此，花防部發出聲明，強調報道內容與事實不符，余姓士兵當時只是在與羅姓友人聊天，沒有介入調解感情糾紛，不料黎男卻突持槍朝著車行內射擊，強調余男是遭到流彈波及。花防部除配合檢警調查，將協助相關後續醫療事宜，並強調將援引為例，要求休假官兵營外安全，以杜絕類似案件再度發生。

（綜合報道）