馬英九批蔡把台灣「推向戰爭邊緣」　民進黨斥「幫中國踐踏台灣」

馬英九於8月22日早上舉辦的「國家不安全研討會」上，指責蔡英文不接受「九二共識」將致使台灣陷入大陸與美國相爭的危險境地，「把國家推向戰爭邊緣」。 對此，蔡英文政府各單位旋即接力表態猛烈回擊。台總統府發言人黃重諺稱，馬英九說法既不恰當也不會被台灣人民認同；陸委會則稱國民黨「對中共專制政權抱持幻想、對台海情勢不負責任」。 對於馬英九言論，民進黨稱，馬英九「臣服」中共，「完全是失敗投降主義的經典案例」，並要求馬英九不要「幫著中國踐踏台灣得來不易的民主自由」。

馬英九批評蔡英文因不接受「九二共識」致使台灣陷入危機。（中央社）

台總統府發言人黃重諺指責馬英九的說法悖離國際現實，並稱在台海與西太平洋衝擊區域安全穩定的正是「中國」，詰問馬英九身為卸任元首，「竟然把國民擁有自由民主視為對北京的挑釁，更是令人高度遺憾」。黃重諺還稱，「九二共識」就是「一中原則、追求統一的九二共識」，且北京政府也從未接受「一中各表」，「只有矮化台灣的『一國兩制』」，因此不會被台灣接受。

黃重諺聲稱，馬英九不與台灣人一起反對北京的威脅打壓，反過來指控蔡英文政府守護國家主權是「把國家推向戰爭邊緣」，這種說法既不恰當也不會被台灣人民認同。並強調台灣一直替區域和平和國際社會福祉有所貢獻，所以面對中國大陸時，「我們應該做的，不是放棄自己的自由民主，不是退讓國家主權，而應該更團結一致，爭取更多來自國際社會的認同與支持，並共同努力對抗極權的威脅」。

此後，台行政院發言人丁怡銘抨擊馬英九為了推銷自己想象中的「九二共識」與「中國」政府唱和，「用戰爭威脅台灣人民」，實在令人納悶。

台灣總統蔡英文。（陳卓邦／多維新聞）

台陸委會則表示：「台海危機的本質在於中共霸權擴張及對台侵略的野心，勢將對國家主權安全造成嚴重傷害」，抨擊國民黨部分人士持續抱持在台灣毫無共識、讓渡主權的「九二共識」，指稱這是「對中共專制政權抱持幻想、對台海情勢不負責任」。台陸委會聲稱，中共從未接受「一中各表」，中華民國毫無生存空間，在九成台灣人反對「一國兩制」的情況下，「『九二共識』早已翻過兩岸關係歷史一頁，無法獲得國人共識」。

此外，台陸委會還稱蔡政府的兩岸政策獲得國際社會與台灣人民的肯定，馬英九反以「首戰即終戰」為由鼓動台灣接受「九二共識」，「更未質疑北京當局行徑，落入其政治統戰的思維陷阱，是極其危險，更無法被國人接受」，強調將「持續與美國等民主國家共同合作，對抗極權專制」。

民進黨亦發出聲明，貶斥馬英九基金會舉辦的研討會不合時宜、不知所云，「就是一群曾讓國家陷入不安全的人開的會議」，譏刺馬英九「沉溺於過去的自傲感中，無視台灣當前主流民意，毫無現實感，亦凸顯出國民黨內部兩岸論述的混亂與分歧」。民進黨指稱「兩岸關係的本質是自由民主或極權專制的抉擇問題」，抨擊「中共獨裁政權」無時無刻想「併吞」台灣，並指控馬英九執政期間是中共滲透最嚴重的八年，但馬英九仍「臣服」中共，「完全是失敗投降主義的經典案例」。

民進黨稱，馬英九勿用打擊民進黨來掩飾國民黨內的兩岸路線歧異的事實，「勿大肆販賣亡國感和恐懼感，與中共沆瀣一氣，一再用『首戰即終戰』的語言脅迫台灣人民，幫著中國踐踏台灣得來不易的民主自由」。