批蔡英文「反中仇陸」犧牲陸生　馬英九籲大學校長們站出來反對

陸生歸台議題，至今仍然沒有得到民進黨政府全面放行，甚至是台灣教育部都鬆口答應、發出公文後，硬是被陸委會給「追剿」，對馬英九8月13日在臉書（Facebook）貼文，呼籲全台灣大專院校的校院長一齊站出來反對。

馬英九批評，民進黨政府已全面開放境外生返台，卻獨漏陸生，使其成為「反中仇陸」政策的犧牲品。他強調，陸生來台「一直是兩岸青年交流建立友誼的最佳途徑」，對蔡英文政府的做法深感遺憾，呼籲全台大專院校校長一齊反對。

馬英九批評蔡英文政府拿陸生當作「反中仇陸」政策的犧牲品。（陳卓邦／多維新聞）

馬英九以德國和法國如何化解歷史仇恨為例，稱1870年普法戰爭以降，兩國多有領土互相割讓的仇恨，但是，「戰後德法兩國政府有識之士都認為，歷史仇恨終需化解」，而仇恨的化解就從學生交流開始，馬英九指出，1963年雙方簽署象徵友好和解的《愛麗舍條約》，成立德法青年組織，共同推動超大規模、歷時數十年、數百萬人蔘與的學生交流計劃；經過年輕世代數十年的深度交流，曾經是世仇的德法兩國，逐漸化解仇恨、走向合作，徹底改變雙方關係。

二戰之後，歐洲大陸各國開啟歐洲整合的政治進程，其中最重要的兩方就是德國與法國，從經濟整合開始，到了1993年《馬斯垂克條約》正式生效，德法都同意放棄他們歷史悠久、引以為傲的貨幣─法郎與馬克，推動歐洲共同貨幣的實施，終讓歐元於2002年成為歐盟多數國家的法定貨幣，為歐洲整合取得重大進展。

馬英九提到，如同德法兩國推動青年交流化解歷史仇恨，兩岸要建立永續的和平繁榮，也一定要從年輕一代開始。他歷數2011年任內開放陸生來台就讀大學院校，到卸任的2016年，來台陸生增加到4.2萬多人，「成長達50倍，各大學都有陸生」。馬英九認為，儘管兩岸學生來自不同的社會，但有機會在青年時期交流互動，「了解越深、誤解就越少，越能建立友誼與共同價值，為兩岸永續和平奠定基礎。事實也證明，許多陸生來台後，不只對台灣留下良好印象，並觸發他們對於兩岸未來有更深刻務實的思考，這不是政府用任何宣傳能夠取得的成果」。

馬英九重話批評蔡英文政府自2月9日禁止陸生來台已超過200天，「選擇性排除陸生返台就學，完全是政治考慮。這種對待陸生的方式，既不公平，也讓兩岸敵意螺旋更加升高」，他呼籲兩岸當局，不要中斷兩岸青年交流的機會，讓新、舊陸生都能夠來台，讓共享血緣、歷史、與文化的兩岸青年，能夠跨越政治鴻溝，他也呼應台灣知名政論家王健壯日前投書枱媒《聯合報》的倡議，呼籲公私立大學校長們挺身而出，一同嚴正要求民進黨政府修正錯誤的政策。

馬英九用蔡英文自己的兩段話，「台灣向來反對任何形式的歧視」、「政治因素不應該凌駕在健康人權之上」，呼籲蔡英文拋開對陸生、陸配以及陸配子女的歧視，「不要讓政治凌駕教育與人權」。