【金門炮戰62周年】蔡英文追悼陣亡將士　美在台協會處長首度出席

今日（23日）是金門八二三炮戰62周年紀念日，台灣總統蔡英文上午到金門太武山公墓主持公祭追思活動，悼念陣亡將士。美國在台協會處長酈英傑亦參與活動，是美國在台協會首次有處長層級出席。 台總統府發言人表示，感謝美國友人參與悼念活動，在特別富有意義的一日，共同追思先人的犧牲奉獻，台灣會持續與理念相同國家持續深化合作，為區域和平穩定、共同繁榮和福祉努力。

蔡英文赴金門太武山獻花追悼陣亡將士。（中央社）

蔡英文在國安會秘書長顧立雄、國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光上將、陸軍司令陳寶餘上將、金門防衛指揮部指揮官賀政中將、金門縣長楊鎮浯等陪同下，赴金門追悼陣亡將士。

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蔡英文主持八二三炮戰追思典禮後，在嚴德發、黃曙光等陪同下，前往溪邊陣地視導240炮戰備部隊，並頒發加菜金，肯定官兵戰訓辛勞。蔡英文在陣地聽取簡報，內容包含方向地形介紹、陣地暨火炮沿革、戰備編組以及射擊訓練程序，並由官兵實施防空戰備演練、240榴炮炮操訓練，隨後由官兵引導蔡英文至炮堡內視導陣地設施。

8月23日，AIT處長酈英傑（左）參與八二三炮戰紀念活動。（美國在台協會）

美國在台協會（AIT）處長酈英傑首度出席八二三炮戰追思活動，與蔡英文一同為當年在戰役中陣亡的台軍將士上香致敬。典禮後，酈英傑前往水頭碼頭，向2名在1954年金門九三炮戰殉職的美國軍官紀念碑獻花致意。

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九三炮戰發生於1954年9月3日下午5時，解放軍向金門發射炮彈，摧毀數艘台軍船艦及炮陣地，期間約落彈7萬枚，造成兩名美國軍官在水頭碼頭當場殉職，此次事件也是1958年八二三炮戰的導火線。

八二三炮戰發生在1958年8月23日傍晚，大陸在44日內向金門發射近48萬顆炮彈，造成600多人死亡，逾2600人受傷，期間台灣獲美國支援。

今年5月29日，全國人大常委會委員長栗戰書在會上指出，如果「台獨」一意孤行甚至鋌而走險，大陸將按《反分裂國家法》有關「非和平統一」規定，採取一切必要手段。央視隨即自當天起推出十集紀錄片《一九五八炮擊金門》，以「回顧歷史，啟迪今天」。官媒強調，紀錄片首次深度、全面、權威揭露炮擊金門內幕。官方強調紀錄片展現了海峽兩岸形成「一個中國」默契過程，彰顯兩岸同屬一個中國、國家終將統一的歷史必然。

央視自5月29日起，推出十集紀錄片《一九五八炮擊金門》。（截圖）

此外，台灣前總統馬英九今天在Facebook發文表示，當年美國與台有邦交時，曾提供財政與軍事等各項援助，中華民國感念美方的幫忙，但戰火無情，若能維繫和平，就不應再讓自己的子弟，甚至美國的子弟被戰爭奪走生命。他表示，中華民國不求戰、不畏戰，但除備戰之外，更要積極避戰，尤其不能讓錯誤的政策掀起戰端，無謂犧牲無辜性命。

台灣前行政院長郝柏村追思紀念會23日上午在台北市政府舉行，前總統馬英九（前左）出席，向郝柏村遺像鞠躬致意。（中央社）

不過，蔡英文在Facebook發文，介紹自己在金門活動的同時，不忘向馬英九喊話：「國際局勢瞬息萬變，在國家內部尋找敵人並沒有意義」，呼籲馬英九思考「為甚麼您的想法，和主流民意有這麼遠的距離？和國際社會有這麼大的落差？」，她並表示，守護國家，不分先後，也不分族群。

蔡英文昨天曾針對馬英九批評她把國家推向戰爭邊緣回應指出，受人民託付領導國家的人，千萬不能抱持著不切實際的幻想，以為在主權議題上卑躬屈膝，或是對民主價值不吭一聲，就能換來所謂的和平。馬英九今天則回擊，蔡英文應先檢討自己，並表示自己在2015年與大陸領導人習近平會面時是平起平坐，沒有卑躬屈膝。

（綜合報道）