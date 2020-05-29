【兩岸關係】央視推金門炮戰紀錄片　彰顯「國家統一的歷史必然」

在兩岸關係持續緊張，29日，全國人大常委會委員長栗戰書在會上指出，如果「台獨」一意孤行甚至鋌而走險，大陸將按《反分裂國家法》有關「非和平統一」規定，採取一切必要手段。 與此同時，央視也開始播放記述兩岸軍事對峙的紀錄片《一九五八炮擊金門》，引發關注。

央視自5月29日起，推出十集紀錄片《一九五八炮擊金門》，以「回顧歷史，啟迪今天」。官媒強調，紀錄片首次深度、全面、權威揭露炮擊金門內幕。

官方強調，紀錄片展現了海峽兩岸形成「一個中國」默契過程，彰顯兩岸同屬一個中國、國家終將統一的歷史必然。

紀錄片將以1958年8月23日大陸炮擊金門為主線敘事，分為「炮擊金門作戰的國際國內背景」、「對美外交鬥爭」、「中央決策內幕」、「解放軍三軍調兵遣將」、「炮擊金門作戰過程」等部分。

視頻稱，紀錄片揭示大陸通過炮擊金門，警吿了插手干涉中國內政的境外勢力，激化了國民黨與美國之間的矛盾，摸清了美國協防颱灣的戰略底牌，展示出毛澤東與中共中央運籌帷幄、決勝千里的軍事謀略和政治智慧。

據報道，這部紀錄片耗時兩年完成，不僅實地探訪作為第一線戰場的角嶼和金門島，還採訪30多位當時參戰的解放軍老兵。

央視最後說，60多年過去，雖然炮聲早已消散，但炮擊金門為早日解決台灣問題，完成國家統一留下寶貴的歷史財富和借鑑意義。

事實上，央視常常根據當時事來播出的電影、紀錄片。此前，中美貿易戰期間，央視播放多部「抗美援朝」電影，釋放不懼與美較量的信號。