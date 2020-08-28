蔡英文宣布放寬美國豬牛輸台　2021年1月1日生效

是否開放進口美國產豬肉牛肉在台灣一直是爭議性議題，反對開放進口者強調美豬美牛存在狂牛症（牛腦海綿狀病變，亦稱瘋牛病）、殘留瘦肉精等問題。 台灣總統蔡英文在8月28日宣布，台灣將對美國豬肉、牛肉採取進一步開放進口的措施。蔡英文表示，已責成台灣相關部會，在保障民眾健康的前提下，依據科學證據、國際標準，訂定「進口豬肉萊克多巴胺安全容許值」，以及放寬30月齡以上的美國牛肉進口。 台灣農委會主委陳吉仲隨後表示，相關配合的行政命令修正今天起就會陸續預告，整體政策將在2021年1月1日生效。

蔡英文率台副總統賴清德、蘇貞昌、台總統府秘書長李大維、台國安會秘書長顧立雄，以及民進黨立法院黨團柯建銘等人，在台灣總統府內召開記者會。（台灣總統府）

美國豬肉、牛肉是否開放，早在陳水扁擔任總統期間即已存在爭議。反對開發者指，美國豬肉、牛肉所含的萊克多巴胺（瘦肉精）所存在的食品安全風險。此外，台灣豬肉飼養廣泛，整體豬肉自給率上看九成，若開放售價更低的美國豬肉來台，勢必會對台灣本土豬農的銷售市場帶來影響。

美豬美牛問題影響台美貿易協定

而另一方面，美國多年來一直希望台灣開放進口美國豬牛，並將此和雙邊貿易協定（FTA）掛鉤。美國逾百位國會議員2019年底即呼籲啟動台美貿易協定，但美國代表萊特海澤（Robert E Lighthizer）指出，台美之間依舊面臨長期貿易壁壘，解決這些問題對於加深台美貿易投資關係至關重要，顯見爭吵多時的美豬、美牛議題，已成為台美貿易協定遲遲無法啟動的關鍵因素。

事實上，台灣於2012年台灣開放含萊克多巴胺30月齡以下美牛進口。而此次蔡英文政府則是放寬現行規定，令30個月齡以上的美國牛肉，以及含瘦肉精美國豬肉可輸台，不過仍應符合瘦肉精的殘留標準。

台灣豬農2016年抗議美豬進口。（資料圖片/聯合新聞網）

蔡英文28日下午召開記者會。蔡英文強調，開放美豬、美牛，是基於國家經濟利益，符合未來總統戰略目標的決定。她指，中美貿易戰和這次疫情，對世界經濟帶來結構性的改變，也加速、加大全球供應鏈的重組，接下來，台灣要成為全球供應鏈重整中的關鍵力量，必須跟世界各經濟體加速鏈接，「尤其是跟我們最堅定的戰略伙伴、也是世界經濟龍頭的美國，強化鏈接」。

蔡英文說，台灣目前的法規尚未與國際規範完全接軌，成為台美經濟進一步合作的障礙，「如果台灣能在美豬、美牛的議題上，跨出關鍵的一步，將是台美經濟全方位合作的重要起點」、「今天的決定，也是一個能夠有效促進台美關係的決定」。

蔡英文指出，美豬和美牛進口議題，從陳水扁到馬英九，都對美方做出承諾，但在當時的時空環境跟條件下，僅能處理部分問題，這讓台灣政府解決問題的能力，受到國際質疑，台灣貿易談判的信用，也受到質疑，影響的不只是台美間的經貿關係，甚至包括CPTPP等區域貿易協定的參與，也讓其他國家抱持疑慮。

蔡英文指出，中美貿易戰和這次疫情，對世界經濟帶來結構性的改變，也加速、加大全球供應鏈的重組，接下來，台灣要成為全球供應鏈重整中的關鍵力量，必須跟世界各經濟體加速鏈接。（台灣總統府）

「 此時此刻，台美關係達到了數十年來最好的狀態，美國從國會到企業界，都明確期待，台灣跟美國有更廣泛和深化的經貿往來，甚至對台美BTA（即FTA）都樂觀其成，這是對台灣經貿發展最好的契機」。蔡英文指出，但是台灣必須要展現面對以及解決問題的決心。

此前民進黨曾經反對開放進口美豬。蔡英文今天表示，2012年之前，因國際針對萊克多巴胺的含量並沒有規範標準，美牛也因為狂牛症問題引發疑慮，民進黨確實對開放美豬、美牛進口的態度有所保留；但在2012年7月後，經由國際標準的制度、後續的風險評估，逐漸累積出更多的科學證據，「當時在野的民進黨也因此修正了立場」。

蔡英文還提到，從2012年開放至今，美牛並沒有在台灣構成任何食安問題，美國亦在2013年後被世界動物組織（OIE）列為狂牛症「風險可忽略」國家；周邊國家，包括日本、韓國、新加坡等等，也陸續開放含少量萊克多巴胺豬肉進口，且台灣政府的相關單位，都曾對含萊克多巴胺的牛豬肉品，進行健康風險評估，而結論也都證實，在CODEX標準底下，都沒有食品安全疑慮。

台灣一超市，民眾在選購美國牛肉。（中央社資料圖片）

蔡英文保證，對於未來美豬、美牛進口，台灣政府會做好安全把關，且開放進口的決定，絕對不會犧牲台灣豬農的權益。她指出，台灣民眾對豬肉的消費，還是以台產豬肉為主，進口豬肉只佔了一成，台灣政府仍將設立新台幣100億元的新台幣的養豬產業基金，確保台灣豬農的收亦不會受到影響。

在記者會末段，蔡英文也回應媒體的疑問，強調在這時候拍板這項決定跟美國大選無關，也跟台灣的安全沒有直接關係，這次開放進口只用行政命令就解決了，不會牽涉到台灣立法院修法。她並再次強調，目前美國國會跟企業都支持台美經貿關係能夠提升到更高的層次，台灣希望在下階段跟美國全面提升雙方的經貿關係，「對我們來講，這是最有利的時機」。

台養豬協會：一定會出來抗議

據《聯合新聞網》，對此蔡英文宣布開放美豬進口，台養豬協會副理事長康富戶說，進口美豬最大問題在於瘦肉精，如果沒有標示清楚，進口或本產的豬肉根本分不清楚，消費者也會錯亂；該問題早在前總統陳水扁時代，就被養豬界發動抗爭而停止進口，如今未見有相關的配套，就輕言進口，養豬協會站在維護業界的權益，一定會站出來抗議。