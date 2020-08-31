對美國豬牛開大門　台前國安官員：雙邊貿易談判仍前途未卜

台灣總統蔡英文在28日正式宣布將鬆綁美國豬肉、牛肉輸台，包括開放含萊克多巴胺（俗稱瘦肉精）的美國豬肉，以及30月齡以上的美國牛肉。消息一出，美國政界包括副總統彭斯（Mike Pence）、國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）都大表認同並稱此舉為台美經貿合作打開大門。 然而，台灣是否就能以此親美政策，交換後續仍不明確的台美貿易談判與相關協議的簽署？曾在前總統馬英九任期內任國安會副秘書長的楊永明對此表示質疑。

國民黨中央（圖左為前農委會主委陳保基，右為該黨文傳會主委王育敏）批評蔡英文片面宣布鬆綁美國豬肉、牛肉輸台，犧牲人民健康。（中央社）

31日，楊永明在台媒《聯合報》上撰文表示，蔡英文政府這次開放美國牛肉與與含瘦肉精的豬肉，主要是從戰略與貿易利益考慮出發。除了表態台美關係密切外，也尋求以此交換與美國談判貿易協議的機會。

楊永明表示，美國在國際上針對各國進口美國牛豬肉的態度十分強勢，而且也是十分政治的，過去日本與韓國就是在美國的政治壓力下，採取國內禁止、對美開放的作法。相較於日韓，台灣從陳水扁時期以來堅拒美國豬肉進口，讓美國深感不悦，不斷施壓台灣比照日韓作法。楊永明稱，蔡英文政府近年明顯高舉「聯美抗陸」政策，但是無論台灣表現得多麼親美，還是需要以開放美國牛肉豬肉來表態，這是台灣戰略利益的表態。

楊永明說，目前為止歐盟、俄羅斯與中國大陸仍然禁止含瘦肉精的美豬牛進口，而美國前兩大肉商為了出口肉品到中國大陸，還做到確保不使用瘦肉精的豬肉出口產線，也取得美國農業部的認證。

蔡英文「勇敢」開放瘦肉精美豬美牛輸台，台灣賭上畜牧產業與人民健康，能從美國得到什麼，仍在未定之天，難保不會「人財兩失」。（中央社）

再者，楊永明認為台灣開放進口美國牛肉與豬肉也是為了交換與美國談判貿易協議的機會。他表示，美國貿易談判代表署的位階可直接向總統報吿負責，而來自美國農業州的國會壓力，使得台美貿易暨投資架構協議（TIFA）進展緩慢，難和台美表面上的政治蜜月期相提並論。

然而，楊永明質疑，開放美國牛豬進口雖可能是交換台美雙邊貿易談判的機會，但不一定會是台美自由貿易協議（FTA），因為自由貿易協議的政治意涵複雜，還可能會影響到中美關係與兩岸互動；因此，美國很可能只願意談判台美雙邊貿易協議（BTA），實際的內容則視談判進行而定。

至於有聲音指假如台美簽署BTA後，台灣就會更容易加入跨太平洋夥伴全面進步協議（CPTPP），他國也更可能與台灣簽署自由貿易協議，楊永明則認為這種想法太過樂觀，好像其他國家不願意與台灣簽訂自由貿易協議的主要因素是美國，或是美國可以為台灣向他國施壓與台簽署自由貿易協議。他表示，這些想法都忽略到雙邊自由貿易協議的複雜經濟與政治因素，特別是兩岸關係。

楊永明強調，就開放的時間點而言，其實應該要等到美國11月總統大選後，作為向美國新政府談判的籌碼。他認為，在此時開放美牛豬，不過是送給特朗普（Donald Trump）的禮物，表態支持特朗普政府。但假如是拜登（Joe Biden）當選呢？雖然美牛豬已開放，到時拜登仍會針對台美貿易之間的逆差與障礙要求台灣退讓，而雙邊貿易談判依然前途未卜。