鬆綁瘦肉精美豬進口　台官方：將確保台豬競爭力

蔡英文在今天（28日）下午正式宣布將鬆綁美國豬肉、牛肉輸台，包括開放含萊克多巴胺（俗稱瘦肉精）的美國豬肉，以及30月齡以上的美國牛肉，台行政院也於當晚召開記者會說明細節。 台行政院政務委員鄧振中認為，台灣若能解決懸置已久的美國肉品進口問題，台美貿易暨投資架構協定（TIFA）可以樂觀看待。

在台總統府召開記者會之後，行政院也召開記者會，針對美豬牛政策進行更進一步說明。（譚英瑛／多維新聞）

為了含萊克多巴胺的美國豬肉、30月齡以上的美國牛肉進口議題，台總統府與台行政院多管齊下，先是台總統府於今天下午召開記者會，由蔡英文親自宣布新措施，副總統賴清德、台總統府秘書長李大維、台行政院長蘇貞昌，以及民進黨立法院黨團總召柯建銘都一同出席，表示府院黨齊心推動該政策的態度，之後再由台行政院召開記者會，進一步說明相關政策細節。

台灣的美豬、美牛貿易問題爭議已久，2007年台灣政府曾向世界貿易組織通知，有意訂定在飼料內添加萊克多巴胺殘留標準的草案，但因台灣養豬業者強力反對則後無下文。之後2012年馬英九政府試圖開放瘦肉精美牛，當時在野的民進黨則召開記者會反對，不過，2012年7月國際食品法典委員會（CODEX）表決通過萊克多巴胺的殘留標準時，時任民進黨發言人林俊憲就表示，基於CODEX是聯合國重要的食品安全機構，民進黨對政府開放含瘦肉精牛進口一事，同意台灣採取國際標準與國際同步的立場。

2012年美牛進口台灣議題在立院掀表決大戰。（中國時報）

即便如此，但美豬美牛依舊是藍綠政治人物「燙手山芋」，直到此次蔡政府正式宣布將訂定進口豬肉萊克多巴胺的安全容許值、30月齡以上的美國牛肉為止。

台農委會主委陳吉仲指出，美國豬肉早就進到台灣，這次的新政策只是台政府將依照CODEX來訂定萊克多巴胺的殘留量；陳吉仲更表示，包括陳水扁與馬英九兩人，前者曾承諾將訂定台灣的肉品萊克多巴胺殘留標準，後者則是承諾將開放美國全牛進口台灣，如今蔡政府目前只處理訂定進口豬肉萊克多巴胺的安全容許值，以及放寬30月齡以上的美國牛肉進口而已。

行政院也強調，本次對於萊克多巴胺的標準制定，將比照日本、韓國。（台灣行政院）

至於人們憂慮的是否擔心吃到含萊克多巴胺的美國肉品，衛福部部長陳時中表示，衛福部已經公布了相關的食品銷售標示規範，一旦未標示政府最高將可罰新台幣300萬元，標示不實政府最高則可罰到新台幣400萬元；陳吉仲也指出，這次政府訂定進口豬肉萊克多巴胺的安全容許值只限於進口豬，台豬產業不能用，也不該用，這也讓台豬在台灣保有消費競爭力。

行政院發言人丁怡銘則補充說明，雖然台灣人熱愛吃豬的內臟，如豬肝、豬腎等，但台灣一向不吃冷凍豬的內臟，故這也不太會有進口的問題，因為台灣人不愛吃。

台政府這次說服民眾支持開放美國肉品的內核理由，就是盼能移除與美國之間的貿易障礙，進而推動台灣與美國的經貿合作，面對媒體詢問台政府宣示有望開放美國肉品，是否將有望展開與美國在經貿上的進一步合作，台行政院政務委員鄧振中認為，台灣若能解決懸置已久的美國肉品進口問題，台美貿易暨投資架構協定（TIFA）可以樂觀看待。

行政院政務委員鄧振中。（譚英瑛／多維新聞）

即便民進黨政府欲以拓展國際經貿的角度來推行開放美國肉品政策，但為安定台灣豬農的心，民進黨政府也同時端出新台幣100億元的「養豬產業基金」，並打算以獎勵肉品價差的方式來鼓勵台灣校園營養午餐使用台產肉品。

為了這次美豬牛政策，民進黨政府也端出新台幣100億的產業基金。（譚英瑛／多維新聞）

據了解，台灣總統府認為，在新冠肺炎疫情、美中貿易戰之後，目前全球正逢產業鏈重組的情況，這使得府方謹慎思考台灣未來的經濟戰略目標，台灣經濟一向是出口導向，若沒有移開美國肉品的貿易障礙，台灣勢必在全球經貿上將吃大虧。

蔡英文政府認為，本次美國肉品的政策與美國的政治壓力「無關」，也與美國總統特朗普（Donald Trump）是否順利連任毫無關係，近年來台美關係良好，而台灣也一向想與美國創建貿易關係，但過去台美貿易關係的最大障礙就是美國肉品進口議題，如今府方做的就是將障礙移開，盼能與美國開始洽籤貿易合作，並藉着與美國的經貿合作打開與其他國家合作的機會。

針對在野黨可預期的反彈聲浪，府方則認為，2012年民進黨立委在反對美牛進口時，當時CODEX尚未制定出瘦肉精的殘留標準，等到CODEX制定標準之後，民進黨態度也轉向明確化，依照國際標準來決定美國肉品的進口與否，故民進黨在2012年對於美牛進口反對是有其時空背景。