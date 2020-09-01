捷克議長維特齊台立法院演講引甘迺迪名言　國語說「我是台灣人」

捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）率代表團展開6日訪台行程。維特齊今日（1日）在立法院演說，台媒指是台灣非邦交國議長中的第一人。 維特齊在演說中引用前美國總統約翰甘迺迪（John F. Kennedy）於1963年在西柏林的著名演講「我是柏林人」，以國語說出「我是台灣人」，以表達對台灣人民的支持。

維特齊在立法院演說（點圖放大）：

維特齊在立法院以「民主國家團結一致，致力捍衛共同價值」為題發表演說，是台灣立法院相隔45年後，再度有外國議長在議場發表演說。

維特齊表示，在1963年，前美國總統約翰甘迺迪在著名演講「我是柏林人」中明確反對共產主義和壓迫政權，並支持西柏林；約翰甘迺迪表示，自由是不可分割的，只要一人被奴役，所有人都不自由。約翰甘迺迪以德語說出「我是柏林人」，向柏林人民和最高自由價值表示支持。

維特齊在演說尾聲時表示，請容許他以同樣的方式、以一句話向台灣人民表示支持。維特齊隨後以國語說出「我是台灣人」，現場報以熱烈掌聲。

對於維特齊到訪，立法院長游錫堃除致詞歡迎，也代表立法院致贈紀念議事槌、立法院國會外交榮譽一等獎章給維特齊。

（綜合報道）