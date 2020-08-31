王毅稱要維特齊付出代價　捷克外長批言論過分將召見中方大使

捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）率代表團展開6日訪台行程。對此，中國國務委員兼外長王毅表示，在台灣問題上挑戰一個中國原則，就是與14億中國人民為敵，對於維特齊的公開挑釁及其背後的反華勢力，中方一定要讓其為自己的短視行為和政治投機付出深重代價。 捷克外交部長佩崔傑克（Tomas Petricek）31日（周一）稱王毅的言論「過分」，又指將召見中國大陸駐布拉格大使，要求解釋。 維特齊同日回應稱，「我們是一個自由的國家，尋求與所有國家保持良好的關係，我相信，無論部長的聲明如何，將來都是如此。讓我再度重申一次，此行絕不是要在政治上與任何人對抗。」

佩崔傑克稱王毅的言論「過分」，又指將召見中國大陸駐布拉格大使，要求解釋。（佩崔傑克Twitter）

對於王毅的言論，佩崔傑克31日在布拉格對記者表示，希望中方解釋這些言詞，又指這趟行程一定會影響捷克和中方的關係，但他認為王毅的言論已經過頭了。

維特齊31日下午率領訪問團前往台灣國立政治大學參訪，並發表「自由、民主與台捷經濟合作」專題演講。有與會的大學生詢問維特齊訪問台灣是否會影響捷克的政治情況或是台、捷的關係。維特齊回應稱，捷克是自由民主國家，大家可以有不同意見，捷克參議院和他個人認為訪問台灣是正確的決定，至於會對捷克造成多大影響，則要看情況。維特齊又稱，真正的民主國家，應該尊重別人意見，不是所有話題都能得到共識，不同意見並不是錯誤的事。

維特齊31日下午率領訪問團前往台灣國立政治大學參訪，並發表「自由、民主與台捷經濟合作」專題演講。（中央社）

有媒體提問，王毅批評維特齊訪台是「公開挑釁」，維特齊表示，訪問團成員有對外委員會主席、參議院副議長、教育委員會主席等人，「大家都是自願訪問台灣，認為這是正確的事」，從短期角度看或許不會有利，但從長期角度看肯定會帶來利益。

對於台灣與捷克未來的合作，維特齊指出，企業家可以互相訪問和合作，取得更大競爭力，捷克幫台灣打開歐洲之門，台灣幫捷克打開亞洲之門，這就是互利的合作夥伴關係，也是民主自由國家的合作方式；如果捷克與中國大陸能平等合作，他也不會反對。

維特齊31日出席台捷經貿暨投資論壇，這是他訪台的首場公開活動（點圖放大）：

中國外交部發言人趙立堅則於同日表示，中方對捷克反華勢力蓄意侵犯中國主權，粗暴干涉中國內政的惡劣行徑表示強烈譴責和嚴重關切。王毅國務委員已經明確表態，台灣是中國領土不可分割的一部分，在台灣問題上挑戰一個中國原則，就是與14億中國人民為敵，就是國際背信行為。對於維特齊的公開挑釁及其背後的反華勢力，中國政府和中國人民決不會聽之任之、坐視不管，一定要讓其為自己的短視行為和政治投機付出沉重代價。

（綜合報道）