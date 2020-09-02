蔡英文談維特齊訪台：台灣代表對「自由、民主普世價值」的堅持

捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）近日訪台。台灣總統蔡英文在9月2日受訪時表示，維特齊在台灣立法院用中文說「我是台灣人」，表達的就是對台灣的堅定支持與認同，現在台灣在國際社會代表的是對「自由、民主普世價值」的堅持，只要台灣堅持，就會有越來越多人排除打壓跟威脅，堅定支持台灣。

民進黨2日舉行中常會。會議開始前，蔡英文針對台美關係、放寬美豬輸台、維特齊訪台等時事議題接受訪問。

談及維特齊訪問台灣，蔡英文表示，她相信很多台灣人都跟她一樣，對維特齊的話（我是台灣人）感到十分感動，維特齊所說的，是想表達對台灣的堅定支持與認同，尤其台灣跟捷克都經歷過艱辛的民主化道路，所以更能體會所有台灣人的堅持與努力。

維特齊演講過程中，仿照美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）1963年在西柏林的演講「我是柏林人」。當時甘迺迪說，身為自由人，我以「我是柏林人」感到自豪，而維特齊則是在台灣立法院議場以中文說出「我是台灣人」，全場台灣立委也紛紛起立鼓掌。（陳卓邦／多維新聞）

蔡英文強調，經過所有台灣人民的努力，現在台灣在國際社會所代表的，就是對「民主、自由普世價值」的堅持，這個過程確實艱辛，挑戰也不斷，但只要台灣堅持，就會越來越多人能排除打壓跟威脅，堅定支持台灣。

另外，台灣行政院也在9月2日公布新版的台灣護照封面，將「REPUBLIC OF CHINA」（中華民國）的字樣縮小，並放大「TAIWAN」字樣，預定在2021年1月發行。蔡英文被問及此事時指出，在台灣立法院做過相關決議後，台灣的行政部門就積極展開作業，新版護照相信能強化辨識度，也強化台灣的元素，「其實拿到護照，就是很清楚的我們就是台灣人啦，就是這個意思」，她希望台灣民眾出國時，新版護照能有更好的辨識性，並保證台灣民眾的便利性跟旅行安全，希望民眾多多支持。