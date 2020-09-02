台媒稱美國務次卿克拉奇將訪台　台外交部：仍在磋商中

撰文：林仕祥
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美方日前宣布將和台灣將舉辦一場「經濟與商業對話」，由美國國務次卿克拉奇（Keith Krach）主持。台媒報道稱，克拉奇有意親自率團訪台，若成行，將是繼美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）後，2020年又有第二位美國高官訪台，且是美國國務院目前訪台的最高層級。
對此，台灣總統府和外交部並未證實，亦未予否認，僅表示雙方還在就對話形式、議題以及相關工作安排進行磋商，期盼對話能夠早日展開。
台灣外交部發言人歐江安表示，「台美經濟商業對話」的相關安排，目前台美雙方還在就對話形式、議題以及相關工作安排進行磋商，期盼台美經貿高階對話能夠即早展開。 （屈彥辰攝）
據台灣《自由時報》此前報道，台美「經濟與商業對話」目前正由台灣外交部與美國國務院磋商，目前正在根據克拉奇行程規劃訪台時間，但整體速度應相當快，如安排順利，9月就能夠召開會議；對話將深入交流關於美國印太戰略供應鏈議題，合作內容一定包括半導體、5G等產業，目前雙方還在磋商具體議題內容。
對此，台灣總統府與台灣外交部周三（2日）均表示，「台美經濟商業對話」的相關安排，目前台美雙方還在就對話形式、議題以及相關工作安排進行磋商，期盼台美經貿高階對話能夠即早展開。