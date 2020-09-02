台媒稱美國務次卿克拉奇將訪台　台外交部：仍在磋商中

美方日前宣布將和台灣將舉辦一場「經濟與商業對話」，由美國國務次卿克拉奇（Keith Krach）主持。台媒報道稱，克拉奇有意親自率團訪台，若成行，將是繼美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）後，2020年又有第二位美國高官訪台，且是美國國務院目前訪台的最高層級。

對此，台灣總統府和外交部並未證實，亦未予否認，僅表示雙方還在就對話形式、議題以及相關工作安排進行磋商，期盼對話能夠早日展開。