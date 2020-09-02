台灣親綠民調：逾七成台人反對以開放美豬換台美FTA

台灣總統蔡英文8月28日宣布放寬瘦肉精美豬、美牛輸台門檻。不過，政治光譜相對親近綠營的「美麗島電子報」日前公布的民調數據表示，高達73.7%的台灣民眾不贊成「開放美豬換台美自由貿易協定（FTA）」，即便是民進黨支持者也有高達65.7%不贊成。

「美麗島電子報」8月31日公布的民調指出，僅17.9%的台灣民眾贊成「開放美豬換台美FTA」，其中1.5%很贊成、16.4%還算贊成；同時卻有高達73.7%的人不贊成，其中49.4%很不贊成、24.3%有點不贊成，顯見反對方的力度遠大於支持方的力度。

蔡英文8月28日宣布進一步開放瘦肉精美國豬肉、牛肉輸台。（中央社）

進一步交叉分析後發現，台灣各群民眾皆壓倒性不贊成開放含瘦肉精美豬進口，即便已設下美國願意和台灣簽訂FTA為前提。尤其，就算是民進黨的支持者，有隻有25%表示贊成、65.7%不贊成；信任蔡英文的民眾也只有24.3%表示贊成，65.5%表示不贊成。

「美麗島電子報」董事長吳子嘉分析，美豬、美牛全面開放輸台這項決策已成蔡英文在台灣內部的最大考驗，但總體而言，台灣民眾對蔡英文的信任度、滿意度，乃自於對台行政院長蘇貞昌、民進黨的好感度，近期均全面上揚，這波強勢的民意基礎，無疑是蔡政府逆勢挑戰民意海嘯的信心來源。

吳子嘉進一步指出，蔡英文所領導的團隊支持度居高不下，有本錢受傷，加上政治對手孱弱不堪，尤其國民黨的社會支持度，甚至已低於台灣民眾黨，目前還看不見足以取而代之的競爭者，蔡政府當然更有勇氣挑戰爭議。蔡英文敢在這個時間點，做出陳水扁與馬英九都不敢做的決定，顯然是她認為此刻自己所掌握的民意基礎，在經過折衝後，仍足以支撐熬過開放瘦肉精肉品的難關。

但這份民調是在8月26日調查，比蔡英文8月28日宣布開放的時間差了兩天，民調提醒「本題結果未及反映民眾對該項新政策的看法」。