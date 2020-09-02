台國防部批「美軍機自台起飛」是假消息　陸智庫反譏「心中有鬼」

台灣國防部周三（2日）召開記者會，指大陸智庫「北京大學南海戰略態勢感知計劃」Twitter帳號、陸媒《環球時報》近日分別報道的美軍偵察機在台灣西部空域繞飛、美軍軍艦疑似進入澎湖水道等新聞是假訊息。 南海戰略態勢感知計劃（SCSPI）隨後回應稱，該平台沒有發布過假消息，只是依據開源ADS-B和遙感數據進行合理的懷疑。他還稱，台灣如此「隆重對待」其智庫發布的訊息是一種「反應過度」，反而讓外界充滿好奇和懷疑，也表明台當局確實「心中有鬼」。

台灣國防部9月2日下午臨時召開記者會，國防部軍政副部長張哲平批評大陸智庫發布假訊息。（中央社）

台灣國防部副部長張哲平稱，大陸試圖藉由假訊息來吸引國內外媒體的興趣及跟進報導，有計劃地混淆視聽，並藉由社交網傳播快速的特性，影響台灣民眾認知，引導國際輿論。他還稱發布假訊息是「低劣手法」，已造成台灣人民反感，呼籲大陸懸崖勒馬，「不要成為破壞區域和平的麻煩製造者。」

對此，SCSPI主任胡波接受《環球時報》採訪表示，他很歡迎台軍作為「地方武裝部門」的回應，表明台灣很重視此事。但胡波認為台灣的回應太主觀臆斷，希望多一些理性聲音，公布更詳細的細節來證明確實一切正常。他還稱，SCSPI會持續發布台灣周邊海空狀況，表達合理懷疑和推測。

胡波強調，SCSPI公布的訊息都不是製造，而是可以在有權威性的國際平台上還原重溯，是在訊息發布的同時作出合理的推測，並沒有給出「一錘定音」的結論。他又稱，歡迎台灣公布更確實的證據來證明這些異常事件沒有發生過，也很高興看到這些事情沒有發生過。

8月31日，SCSPI公布美軍EP-3E電子偵察機在東海異常飛行軌跡，指其「疑似直接從台灣起飛」。（Twitter@SCS_PI）

對於美國EP-3E電子偵察機疑似從台灣起飛一事，台空軍司令部宣稱該消息是假訊息。胡波則詳細解釋稱，SCSPI監測發現最近台灣周邊的空情非常複雜，出現了很多美軍軍機異常的情況，但僅僅通過公開訊息監測「我們也無法做出定論」。

胡波說，這可能是由於以下3種情況：一是訊號錯誤，ADS-B訊息有可能在遭到幹擾後出現紊亂，類似手機定位；二是美軍製造的假新號，用來刻意干擾大陸的跟蹤監視；三是確有其事。因此，SCSPI在發布訊息時也特別標注「疑似」，並表示有可能是訊號錯誤。

胡波又認為，對於一間智庫根據公開數據發布的訊息，台灣如此「隆重對待」是一種反應過度，反而讓外界對此充滿好奇和懷疑。他還稱，台灣的過度反應，恰好反映出美台之間的暗潮洶湧，也表明台當局確實「心中有鬼」，「如果和美國的所有聯繫都敢擺在陽光下，又何懼大家議論？」

（綜合報道）