蔡英文接見維特齊　向捷克已故議長柯佳洛追贈勛章

捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）等89人訪團在台行程已近尾聲，台灣總統蔡英文今日（3日）上午在總統府接見維特齊一行，並向捷克已故參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）追贈「特種大綬卿雲勛章」，由維特齊代為接受。雙方還互相致贈多件禮物。

蔡英文感謝訪團成員到訪，並表示前議長柯佳洛是台灣的好朋友，為提升台捷關係做過許多努力，對於他的辭世感到非常不捨、遺憾。追贈勛章不只代表對柯佳洛的最高敬意，也彰顯台灣與捷克延續友好關係，堅持台捷民主價值精神。16年前，已卸任的捷克前總統哈維爾（Vaclav Havel）也曾訪台，在總統府接受勛章。

蔡英文說，台灣和捷克一樣走過反抗威權、爭取民主自由的艱辛道路，台灣以民主經驗為榮，堅持守護民主防線，致力維護區域和平、穩定和發展。她又指，透過交流行動正是告訴歐洲與世界，台灣和捷克不會屈服於壓迫且會勇敢發聲，更會積極參與國際事務，貢獻能力。

柯佳洛遺孀薇拉（Vera Kubera）因健康因素無法同行訪台，她錄製一段影片表示，很遺憾未能出席，原本希望代柯佳洛完成未盡使命，然而命運做出不同安排。對此，蔡英文回應道，台灣人民並不介意各位的晚到，「因為歷史經驗告訴我們，公理與正義或許會遲到，但不會不到，只要堅持價值，台灣為自由民主所付出的努力，一定會被世界看見」。

參與會見的還有副總統賴清德、總統府秘書長李大維、外交部長吳釗燮等台方官員。

維特齊在記者會上強調，訪台並未違反捷克與中國的外交協定。（中央社）

維特齊隨後又與吳釗燮舉行聯合記者會，針對中國大陸外交部長王毅對此行的批評，維特齊在記者會上表示，訪台並沒有錯，亦未違反捷克和中國的外交協定，每個國家都有自己對「一個中國」的理解及詮釋方式，一如中華人民共和國有自己對「一個中國」的理解。他說，台灣是自由民主國家，而自由民主國家有責任相互支持、合作。

（中央社）