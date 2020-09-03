捷克議長維特齊：各國均有自己理解「一中」的方式

台外交部長吳釗燮、台立法院長游錫堃和捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）在當地時間9月3日舉行公開會晤。 維特齊在接受媒體訪問時，有記者提及，中國外長王毅此前曾表示若維特齊訪台，捷克將要付出「慘痛代價」，維特齊是否有感到被威脅？維特齊對此表示，他不喜歡這樣的發言，訪台並沒有錯，每個國家有權擁有自己理解「一中」的方式。

維特齊致詞細數捷克訪團在台取得的成果、目的，表示台捷雙方擁有經濟、學術、科學和技術的潛在合作機會，台捷雙方也同意把捷克科學家跟企業家的能力和台灣在應用方面的經驗結合起來，會為雙方帶來利益。他稱，此次訪台的目標在於確保捷克的主權獨立性跟自由，感覺至少取得了部份成功。

現場媒體詢問，維特齊對於王毅出言恫嚇，是否有感到被威脅？維特齊返捷後，是否會推動友台法案、建議捷克行政機關，提升台灣駐捷克代表機構位階？維特齊回應，「訪台並沒有錯，也未違反捷克和中國的外交協定」，每個國家都有自己對「一個中國」的理解及詮釋方式，一如中華人民共和國有自己對「一個中國」的理解。

維特齊強調，台灣是自由民主國家，而自由民主國家有責任相互支持、合作。

維特齊語帶保留的表示，他已多次指出，此次訪台是國會外交之旅，對外事務、外交關係並不屬捷克參議院職權。他說明，作為立法機關，參議院沒有權力制定捷克的外交政策或發起相關修法，只能表示意見。維特齊並說，他希望捷克和中國保持互利平等的關係。